https://ria.ru/20220916/terakty-1817404095.html

Путин заявил, что на ядерных объектах в России хотели провести теракты

Путин заявил, что на ядерных объектах в России хотели провести теракты - РИА Новости, 16.09.2022

Путин заявил, что на ядерных объектах в России хотели провести теракты

Президент России Владимир Путин сообщил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории российских ядерных объектов, но заверил, что ситуация РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:39

2022-09-16T18:39

2022-09-16T19:14

россия

владимир путин

в мире

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шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о попытках проведения терактов в России, в том числе на территории российских ядерных объектов, но заверил, что ситуация под контролем."Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ. В том числе... даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций, на территории РФ, я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию", - сказал Путин журналистам.Путин подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий."Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они по сути ничем не отличаются от методов терроризма", - добавил президент.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".

https://ria.ru/20220916/terrorizm-1817402594.html

россия

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самарканд

курчатовский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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