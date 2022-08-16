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Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП
Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП - РИА Новости, 16.08.2022
Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП
Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, заявили в ФСБ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:46
2022-08-16T14:46
2022-08-16T20:09
происшествия
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курчатовский район
курская аэс
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, заявили в ФСБ."Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов", — отмечается в релизе.Диверсия, как отметили в ФСБ, привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут.Местные власти усилили охрану объектов атомной энергетики. Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".Украинские войска неоднократно обстреливают приграничные регионы России, а также организуют диверсии. Из-за этого там введен повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курчатовский район, курская аэс
Происшествия, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курчатовский район, Курская АЭС
14:46 16.08.2022 (обновлено: 20:09 16.08.2022)
Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП
Украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курской области, нарушена работа АЭС