https://ria.ru/20220816/diversanty-1810007070.html

Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП

Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП - РИА Новости, 16.08.2022

Украинские диверсанты подорвали идущие от Курской АЭС опоры ЛЭП

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, заявили в ФСБ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:46

2022-08-16T14:46

2022-08-16T20:09

происшествия

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курчатовский район

курская аэс

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, заявили в ФСБ."Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение <...> как региона, так и соседних субъектов", — отмечается в релизе.Диверсия, как отметили в ФСБ, привела к "нарушению технологического процесса функционирования АЭС". Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут.Местные власти усилили охрану объектов атомной энергетики. Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт".Украинские войска неоднократно обстреливают приграничные регионы России, а также организуют диверсии. Из-за этого там введен повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html

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курская область

курчатовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курчатовский район, курская аэс