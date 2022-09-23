https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html

Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля

Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля - РИА Новости, 23.09.2022

Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля

Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что власти Израиля не поставляют Украине вооружение, о котором просил Киев. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:06

2022-09-23T19:06

2022-09-23T19:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

израиль

украина

нато

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что власти Израиля не поставляют Украине вооружение, о котором просил Киев."Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль", - заявил Зеленский в пятницу в интервью французским телеканалам.По его словам, он понимает, что ситуация в самом Израиле сложная, однако утверждает, что призывал страну поставить Киеву системы ПВО."Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам", - добавил Зеленский.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html

https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html

израиль

украина

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в мире, владимир зеленский, израиль, украина, нато