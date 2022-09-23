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Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/zelenskiy-1819049216.html
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля - РИА Новости, 23.09.2022
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля
Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что власти Израиля не поставляют Украине вооружение, о котором просил Киев. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:06
2022-09-23T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
израиль
украина
нато
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что власти Израиля не поставляют Украине вооружение, о котором просил Киев."Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль", - заявил Зеленский в пятницу в интервью французским телеканалам.По его словам, он понимает, что ситуация в самом Израиле сложная, однако утверждает, что призывал страну поставить Киеву системы ПВО."Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам", - добавил Зеленский.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220923/ukraina-1819032341.html
https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html
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в мире, владимир зеленский, израиль, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Израиль, Украина, НАТО
19:06 23.09.2022
 
Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия от Израиля

Зеленский заявил, что шокирован тем, что Израиль не поставляет Киеву системы ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что шокирован тем, что власти Израиля не поставляют Украине вооружение, о котором просил Киев.
"Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль", - заявил Зеленский в пятницу в интервью французским телеканалам.
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По его словам, он понимает, что ситуация в самом Израиле сложная, однако утверждает, что призывал страну поставить Киеву системы ПВО.
"Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам", - добавил Зеленский.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийИзраильУкраинаНАТО
 
 
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