https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819478822.html

В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста

В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста - РИА Новости, 26.09.2022

В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста

Депутат ГД Евгений Попов сообщил РИА Новости, что считает вредными призывы к закрытию границ, он отметил, что мобилизация во многих регионах завершена, а... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:15

2022-09-26T12:15

2022-09-26T20:52

общество

евгений попов

сергей цеков

госдума рф

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147706/74/1477067400_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_174bea77e31488b359de4622c71a31ab.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Попов сообщил РИА Новости, что считает вредными призывы к закрытию границ, он отметил, что мобилизация во многих регионах завершена, а заявлений о новых ее волнах не было.Сенатор Сергей Цеков заявил в понедельник, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте. Он также полагает, что нужно повысить штраф за уклонение от получения повестки с 3 тыс до 50 тыс рублей, изучив практику, возможно введение уголовной ответственности."Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно", - сказал Попов.Также он отметил, что от исполнительной власти никаких других заявлений по данной теме не следовало. "Более того, не следовало никаких официальных уведомлений о том, что будут вторая и третья волны мобилизации… Надеемся, что мобилизационные мероприятия будут завершены в ближайшие дни по всей России", - отметил Попов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, евгений попов, сергей цеков, госдума рф, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии