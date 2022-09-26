https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819478822.html
В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста
В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста - РИА Новости, 26.09.2022
В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста
Депутат ГД Евгений Попов сообщил РИА Новости, что считает вредными призывы к закрытию границ, он отметил, что мобилизация во многих регионах завершена, а... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:15
2022-09-26T12:15
2022-09-26T20:52
общество
евгений попов
сергей цеков
госдума рф
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Попов сообщил РИА Новости, что считает вредными призывы к закрытию границ, он отметил, что мобилизация во многих регионах завершена, а заявлений о новых ее волнах не было.Сенатор Сергей Цеков заявил в понедельник, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте. Он также полагает, что нужно повысить штраф за уклонение от получения повестки с 3 тыс до 50 тыс рублей, изучив практику, возможно введение уголовной ответственности."Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно", - сказал Попов.Также он отметил, что от исполнительной власти никаких других заявлений по данной теме не следовало. "Более того, не следовало никаких официальных уведомлений о том, что будут вторая и третья волны мобилизации… Надеемся, что мобилизационные мероприятия будут завершены в ближайшие дни по всей России", - отметил Попов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений попов, сергей цеков, госдума рф, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Евгений Попов, Сергей Цеков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
12:15 26.09.2022 (обновлено: 20:52 26.09.2022)
В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста
Депутат Попов назвал идею Цекова закрыть границу для людей призывного возраста вредной
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутат ГД Евгений Попов сообщил РИА Новости, что считает вредными призывы к закрытию границ, он отметил, что мобилизация во многих регионах завершена, а заявлений о новых ее волнах не было.
Сенатор Сергей Цеков
заявил в понедельник, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте. Он также полагает, что нужно повысить штраф за уклонение
от получения повестки с 3 тыс до 50 тыс рублей, изучив практику, возможно введение уголовной ответственности.
"Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно", - сказал Попов.
Также он отметил, что от исполнительной власти никаких других заявлений по данной теме не следовало. "Более того, не следовало никаких официальных уведомлений о том, что будут вторая и третья волны мобилизации… Надеемся, что мобилизационные мероприятия будут завершены в ближайшие дни по всей России", - отметил Попов.