https://ria.ru/20220926/maks-1819633029.html

Робот Макс ответил на миллион вопросов о частичной мобилизации

Робот Макс ответил на миллион вопросов о частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

Робот Макс ответил на миллион вопросов о частичной мобилизации

Цифровой ассистент портала "Госуслуг" робот Макс ответил на 1 миллион вопросов о частичной мобилизации, рассказали в Минцифры. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:27

2022-09-26T19:27

2022-09-26T23:37

технологии

россия

частичная мобилизация в россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Цифровой ассистент портала "Госуслуг" робот Макс ответил на 1 миллион вопросов о частичной мобилизации, рассказали в Минцифры."Цифровой ассистент портала "Госуслуг" робот Макс отвечает на вопросы граждан о частичной мобилизации. С 21 сентября робот уже ответил на 1 миллион вопросов по этой теме... Также почти 4 тысячи запросов поступило по теме, как добровольно записаться в армию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В министерстве напомнили, что Макс – это цифровой помощник на портале "Госуслуги", который появился в ноябре 2021 года. Робот дополняет "традиционный" поиск и отвечает в онлайн-режиме на вопросы пользователей.Уточняется, что чаще всего пользователи спрашивали цифрового помощника о том, кого могут мобилизовать, что нужно для освобождения от призыва, а также уточняли вопросы, связанные с возрастными ограничениями по частичной мобилизацииВ пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819596989.html

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технологии, россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги