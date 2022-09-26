https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819418608.html

МИД Казахстана прокомментировал референдумы на освобожденных территориях

МИД Казахстана прокомментировал референдумы на освобожденных территориях - РИА Новости, 26.09.2022

МИД Казахстана прокомментировал референдумы на освобожденных территориях

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, заявил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:51

2022-09-26T08:51

2022-09-26T10:01

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АЛМА-АТА, 26 сен — РИА Новости. Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, заявил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.Так он прокомментировал референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.Представитель внешнеполитического ведомства напомнил о позиции президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, который указывал на важность неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав ООН."В уставе говорится об ответственности государств, членов ООН, за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога", — заключил Смадияров.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/serbiya-1819317837.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819417635.html

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в мире, айбек смадияров, касым-жомарт токаев, владимир путин, россия, казахстан, донбасс, оон, нато