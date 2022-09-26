https://ria.ru/20220926/deti-1819598274.html

В Костромской области организуют помощь детям, чьи отцы были мобилизованы

В Костромской области организуют помощь детям, чьи отцы были мобилизованы - РИА Новости, 26.09.2022

В Костромской области организуют помощь детям, чьи отцы были мобилизованы

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил организовать сопровождение семей с детьми мобилизованных граждан с помощью специалистов разных сфер,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:25

2022-09-26T17:25

2022-09-26T17:25

общество

сергей ситников

костромская область

частичная мобилизация в россии

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил организовать сопровождение семей с детьми мобилизованных граждан с помощью специалистов разных сфер, проявить к детям тепло и участие, сообщает администрация региона.Сообщается, что Ситников на областном еженедельном совещании поручил руководителям департаментов соцсферы разработать механизмы по сопровождению семей с детьми призванных граждан. Он обратился к главам районов и к руководителям департаментов социальной сферы – образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта."Мы должны проявить самые добрые, самые тёплые чувства к семьям призванных, где есть дети. Ставлю задачу для глав муниципальных образований, руководителей комиссий по призыву и частичной мобилизации – списки поднять, персонально разобраться с каждой семьёй, где есть дети – какие есть проблемы со здоровьем, обучением. Быть готовыми с этими детками поработать отдельно", - цитирует Ситникова пресс-служба областной администрации.По словам губернатора, департаменты в течение недели должны разработать постановление, обязывающее местные власти заниматься этой работой, также необходимо проработать рекомендации для органов здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты. Он также призвал подключиться к процессу уполномоченного по правам ребёнка в Костромской области Татьяну Быстрякову.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/zarplata-1819522830.html

костромская область

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общество, сергей ситников, костромская область, частичная мобилизация в россии, россия