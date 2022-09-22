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"Это не блеф": мир прислушался к Путину

"Это не блеф": мир прислушался к Путину - РИА Новости, 22.09.2022

"Это не блеф": мир прислушался к Путину

Все смешалось на Генассамблее ООН. Едва проснувшись в своих нью-йоркских люксах, политики всего мира увидели по телевизору Владимира Путина, объявляющего о... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

2022-09-22T11:22

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Все смешалось на Генассамблее ООН. Едва проснувшись в своих нью-йоркских люксах, политики всего мира увидели по телевизору Владимира Путина, объявляющего о частичной мобилизации в России. Это наложилось на предыдущие новости о референдумах на освобожденных территориях бывшей Украины. И вся повесточка Генеральной Ассамблеи полетела к чертям.Спичрайтеры Джо Байдена бросились переписывать его речь, которую президент США должен был произнести с трибуны. По горячим следам выступления Путина в нее вставили осуждение "агрессии" России. Честно говоря, нам к такому не привыкать. Каждый раз, когда наша страна пытается защитить людей от террористов — будь то в Грузии, Сирии или вот теперь на Украине, — нам приписывают какую-то "агрессию". Типа мы должны продолжать смотреть, как средь бела дня западные партнеры шарашат ракетами по нашим мирным городам и селам. А отвечать — ни-ни. Что ж, больше такого не будет.Еще накануне выступления Байдена на Генассамблее The Washington Post посоветовала ему предъявить Путину "твердый упрек" по поводу Украины. Ну, честно говоря, президент США уже немолод, получилось у него не очень. Байден акцентировал тот момент, что Россия является членом Совета Безопасности ООН и при этом якобы своей СВО "нарушила основные принципы Устава ООН". Для американцев это должно стать поводом попытаться расширить Совбез, пригласив туда кого-нибудь новенького и увеличив число постоянных и непостоянных членов Совета.Это давняя заветная мрия вашингтонского режима — пропихнуть в постоянные члены Совбеза кого-нибудь из самых преданных своих вассалов, чтобы он там отрабатывал пайку и помогал давить на Россию и Китай.Кандидатуры при этом возникают самые причудливые — например, Германия. Олаф Шольц очень не против этой идеи. Еще живы люди, помнящие чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. А наследники этих монстров, проливающие сегодня кровь наших людей в Донбассе, уже хотят порулить миром, лезут в число победителей во Второй мировой войне, основавших ООН. Другая кандидатура — только не смейтесь — это Япония. Единственная страна мира, наверное, сумевшая побить рекорд немцев по военным преступлениям.Вот только непонятно, как проталкивать этих протеже в Совбез, если и Россия, и Китай, натерпевшиеся в свое время от Германии с Японией, применят свое право вето. Так что все это пока разговоры в пользу бедных.Еще Байден повторил старую мантру про то, что "России никто не угрожал и никто, кроме России, не стремился к конфликту". А тут Путин вдруг взял и "выступил с безрассудными ядерными угрозами".Получается, что американцы вваливали миллиарды в украинские территории, засылали туда тонны оружия, тренировали вэсэушников, обеспечивали разведданные, отправляли туда своих военных под легендой "наемников". Из американского оружия убивали русских людей. Какие-то четкие пацанчики, говорившие по-английски, срывали русские флаги со зданий Изюма. И это все типа не было угрозой для России. Нет, понятно, что деменция драматически ослабляет умственные способности. Но кто же знал, что она перекинулась и на спичрайтеров Байдена?Неожиданно мирным оказался кусок спича, посвященный Китаю. Местные аналитики ожидали, что американский президент в своем выступлении чуть ли не войну КНР объявит. Но, видно, русский вопрос оказался таким сложным, что на дальневосточном фланге пришлось притормозить. Байден пробормотал что-то насчет несоблюдения прав человека, однако заверил, что США "не хотят конфликта с Китаем". Действительно, на два фронта — против России и Китая одновременно — много не навоюешь.В точности по американским методичкам отреагировали на выступление Путина в Британии. Глава МИД страны Джеймс Клеверли изобразил непонимание: "Мы же никогда не угрожали России, никогда не посягали на ее территориальную целостность". Типа — чего это они? А Бен Уоллес вообще решил, что указ о частичной мобилизации является признаком того, что "вторжение на Украину провалилось".Я не знаю, давно ли английский министр обороны смотрел на карту мира, но хотелось бы ему пояснить. Через три дня, после референдумов, к России присоединятся миллионы людей на территории площадью 113 тысяч квадратных километров. Это почти половина Великобритании, Бен. Она досталась нам поразительно малой кровью — российский министр обороны доложил, что безвозвратные потери российских военных составляют меньше шести тысяч человек, потери ВСУ — больше 60 тысяч. Думается, провалы выглядят как-то по-другому. Вот когда вы всей натовской кодлой бежали из Афганистана, это был провал, да.Больше всего беспокойства вызвало обращение Путина у представителей Старого Света. Несколько часов европейцы кряхтели в кулуарах Генассамблеи, согласовывая свои позиции. Их можно понять — намек насчет "розы ветров", которая, случись что, понесет радиацию по Европе и по всему миру, был как нельзя более ясным. Наконец они определились и продемонстрировали глубокую озабоченность.Вечно названивающий Путину Макрон сказал, что решение о частичной мобилизации было "ошибкой". Олаф Шольц назвал его "актом отчаяния". Жозеп Боррель призвал судить вообще всех россиян, имеющих отношение к спецоперации. Еще, похоже, нас ждет очередной пакет санкций от ЕС — то ли за референдумы, то ли за мобилизацию, то ли по совокупности, они уж сами не знают. Все это выглядело очень жалко.Изначально целью этой Генассамблеи ООН, практически полностью подпавшей под влияние американцев, было демонстративное "наказание" России. Вашингтон планировал перетащить на свою сторону те страны мира, которые подчеркнуто придерживаются нейтралитета в российско-украинском конфликте. С одной стороны, им грозили обрушить экономику санкциями второго порядка. С другой, давили психически: если не поддержите нас, мы постараемся сделать из вас мировых изгоев.По меткому выражению китайских журналистов, эта Генассамблея ООН стала "заложницей Запада". Однако неожиданные новости из Москвы многое изменили. Лидеры важнейших стран мира отказались "переходить на сторону света".Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, приехав в Нью-Йорк, подтвердил, что президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор остается привержен своему плану мирного урегулирования противостояния на Украине. Руководство Мексики также выступает против антироссийских санкций.Точно в таком же духе выступил на Генассамблее президент Бразилии Жаир Болсонару. Он требует от западных стран не мешать диалогу и урегулированию конфликта и тоже резко осуждает "однополярные" санкции.Официальный Китай разделяет эти пацифистские устремления и также призывает к переговорам и урегулированию конфликта. Интересно, однако, что буквально сразу после выступления Путина Си Цзиньпин обратился к китайским военным — участникам семинара по национальной обороне — и призвал армию готовиться к боевым действиям. Немудрено: американцы сделали все, чтобы превратить Тайвань во вторую Украину. Потом, столкнувшись с НОАК, представители Вашингтона тоже будут изумленно разводить руками — ну как же так, ну мы же вам не угрожали...Китайские политологи с пониманием относятся к решению Путина о частичной мобилизации, однако признают, что это обессмысливает саму идею переговоров и неизбежно ведет к затягиванию противостояния. А чем дольше идет война, тем более опасной и непредсказуемой она становится. Глобальный ядерный конфликт брезжит на горизонте событий.Давно уже забыта Украина, несчастный предлог мирового противостояния. Понятно, что дело не в ней, а в том, что Запад с опасностью для себя и всего мира провоцирует крупнейшую ядерную державу. И вот весь мир — от ведущих политиков до диванных воинов — вторые сутки обсуждает путинскую фразу "Это не блеф"."Я не верю, что он применит ядерное оружие", — уговаривает своих хозяев Владимир Зеленский. "В ядерной войне не будет победителей", — блеет Джо Байден. "Россия проиграет в ядерном конфликте с НАТО", — уверен генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Если Россия только высунет голову, НАТО ее оторвет", — приговаривает экс-замкомандующего силами НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф.Ну спасибо, мы поняли. Другого мы, собственно, и не ждали. Давно было видно, что дела на Западе просто швах. Что поправить свое положение они никак не могут. И единственным спасением для себя видят полноценную мировую войну. Она все спишет. Ну и начался очередной западный поход на Россию под предлогом защиты Украины.Что ж, в многовековой истории нашей страны есть одна занятная закономерность. Каждое столетие мы берем какую-нибудь западную столицу. В XVIII веке взяли Берлин. В XIX веке — Париж. В XX веке — опять Берлин. Что характерно, каждая такая победа обеспечивала мир на многие десятилетия вперед. И мы жили прекрасно. И Европа, получив по сусалам, утиралась и жила дальше прекрасно. Везде был мир и в человеках благоволение.Семьдесят семь лет назад наши предки ценой своей крови купили нам десятилетия мирной жизни. Теперь все потрачено. Пора завоевывать мир снова.

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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