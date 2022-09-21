https://ria.ru/20220921/bayden-1818474502.html
Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина
Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина - РИА Новости, 21.09.2022
Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина
Белый дом вносит срочную правку в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина, сообщает журналист Politico со РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:53
2022-09-21T16:53
2022-09-21T16:56
в мире
россия
сша
владимир путин
джо байден
оон
генеральная ассамблея оон
частичная мобилизация в россии
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Белый дом вносит срочную правку в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина, сообщает журналист Politico со ссылкой на источники в администрации."Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом РФ Владимиром ) Путиным заявлением", - сообщает в своем Twitter-аккаунте корреспондент издания Politico.Выступление Байдена на генеральной ассамблее ООН состоится позднее в среду. Ранее белый дом анонсировал, что в ходе выступления на ГА ООН Байден собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.Президент РФ Владимир Путин утром в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон, частичная мобилизация в россии
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Частичная мобилизация в России
16:53 21.09.2022 (обновлено: 16:56 21.09.2022)
Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина
Politico: Белый дом корректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за выступления Путина