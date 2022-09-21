https://ria.ru/20220921/bayden-1818474502.html

Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина

Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина - РИА Новости, 21.09.2022

Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за речи Путина

Белый дом вносит срочную правку в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина, сообщает журналист Politico со РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:53

2022-09-21T16:53

2022-09-21T16:56

в мире

россия

сша

владимир путин

джо байден

оон

генеральная ассамблея оон

частичная мобилизация в россии

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Белый дом вносит срочную правку в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина, сообщает журналист Politico со ссылкой на источники в администрации."Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом РФ Владимиром ) Путиным заявлением", - сообщает в своем Twitter-аккаунте корреспондент издания Politico.Выступление Байдена на генеральной ассамблее ООН состоится позднее в среду. Ранее белый дом анонсировал, что в ходе выступления на ГА ООН Байден собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.Президент РФ Владимир Путин утром в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220920/bayden-1818260320.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон, частичная мобилизация в россии