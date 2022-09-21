В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум
Губернатор Бабушкин: в Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль" с башни кремля
Вид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль" с башни кремля. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Каспийский международный медицинский форум, призванный способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы, открылся в среду в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Сегодня в Астрахани открыли Каспийский международный медицинский форум. Он собрал более 2500 участников из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и России", - написал он в Telegram.
В течение трех дней участники будут посещать научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы и академические лекции. В рамках проекта "Университетская клиника" в астраханском государственном медуниверситете ведущие академики РАН прочитают лекции по актуальным вопросам международной медицины, проведут консультации по диагностике и лечению пациентов в клиниках Астрахани.
"В 2021 году президент Владимир Путин инициировал создание Каспийского совета с центром в Астрахани для развития международного сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. В рамках такого взаимодействия реализуется программа "Развитие экспорта медицинских услуг", - написал Бабушкин.
Он выразил уверенность, что тесное взаимодействие с зарубежными коллегами привлечет дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения и социальный сектор астраханского региона, а сотрудничество ведущих медицинских центров даст импульс развитию региональной медицины.