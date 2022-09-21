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В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум

В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум - РИА Новости, 21.09.2022

В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум

Каспийский международный медицинский форум, призванный способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:39

2022-09-21T17:39

2022-09-21T17:39

астрахань

астраханская область

владимир путин

игорь бабушкин

азербайджан

российская академия наук

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Каспийский международный медицинский форум, призванный способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы, открылся в среду в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Сегодня в Астрахани открыли Каспийский международный медицинский форум. Он собрал более 2500 участников из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и России", - написал он в Telegram.В течение трех дней участники будут посещать научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы и академические лекции. В рамках проекта "Университетская клиника" в астраханском государственном медуниверситете ведущие академики РАН прочитают лекции по актуальным вопросам международной медицины, проведут консультации по диагностике и лечению пациентов в клиниках Астрахани."В 2021 году президент Владимир Путин инициировал создание Каспийского совета с центром в Астрахани для развития международного сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. В рамках такого взаимодействия реализуется программа "Развитие экспорта медицинских услуг", - написал Бабушкин.Он выразил уверенность, что тесное взаимодействие с зарубежными коллегами привлечет дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения и социальный сектор астраханского региона, а сотрудничество ведущих медицинских центров даст импульс развитию региональной медицины.

https://ria.ru/20220920/sabantuy-1818195875.html

астрахань

астраханская область

азербайджан

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астрахань, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, азербайджан, российская академия наук