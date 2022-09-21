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В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум - РИА Новости, 21.09.2022
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В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум
В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум - РИА Новости, 21.09.2022
В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум
Каспийский международный медицинский форум, призванный способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:39
2022-09-21T17:39
астрахань
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
азербайджан
российская академия наук
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Каспийский международный медицинский форум, призванный способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы, открылся в среду в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Сегодня в Астрахани открыли Каспийский международный медицинский форум. Он собрал более 2500 участников из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и России", - написал он в Telegram.В течение трех дней участники будут посещать научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы и академические лекции. В рамках проекта "Университетская клиника" в астраханском государственном медуниверситете ведущие академики РАН прочитают лекции по актуальным вопросам международной медицины, проведут консультации по диагностике и лечению пациентов в клиниках Астрахани."В 2021 году президент Владимир Путин инициировал создание Каспийского совета с центром в Астрахани для развития международного сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. В рамках такого взаимодействия реализуется программа "Развитие экспорта медицинских услуг", - написал Бабушкин.Он выразил уверенность, что тесное взаимодействие с зарубежными коллегами привлечет дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения и социальный сектор астраханского региона, а сотрудничество ведущих медицинских центров даст импульс развитию региональной медицины.
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астрахань, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин, азербайджан, российская академия наук
Астрахань, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Азербайджан, Российская академия наук
17:39 21.09.2022
 
В Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум

Губернатор Бабушкин: в Астрахани открылся Каспийский международный медицинский форум

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль" с башни кремля
Вид на территорию историко-архитектурного комплекса Астраханский кремль с башни кремля - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на территорию историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль" с башни кремля. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Каспийский международный медицинский форум, призванный способствовать развитию сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы, открылся в среду в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Сегодня в Астрахани открыли Каспийский международный медицинский форум. Он собрал более 2500 участников из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и России", - написал он в Telegram.
В течение трех дней участники будут посещать научно-практические конференции, круглые столы, симпозиумы и академические лекции. В рамках проекта "Университетская клиника" в астраханском государственном медуниверситете ведущие академики РАН прочитают лекции по актуальным вопросам международной медицины, проведут консультации по диагностике и лечению пациентов в клиниках Астрахани.
"В 2021 году президент Владимир Путин инициировал создание Каспийского совета с центром в Астрахани для развития международного сотрудничества стран Прикаспия в области туризма, здравоохранения и социальной сферы. В рамках такого взаимодействия реализуется программа "Развитие экспорта медицинских услуг", - написал Бабушкин.
Он выразил уверенность, что тесное взаимодействие с зарубежными коллегами привлечет дополнительные инвестиции в сферу здравоохранения и социальный сектор астраханского региона, а сотрудничество ведущих медицинских центров даст импульс развитию региональной медицины.
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АстраханьАстраханская областьВладимир ПутинИгорь БабушкинАзербайджанРоссийская академия наук
 
 
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