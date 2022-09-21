https://ria.ru/20220921/eksportery-1818400102.html

Лучших экспортеров года выбрали в Центральном федеральном округе России

Лучших экспортеров года выбрали в Центральном федеральном округе России - РИА Новости, 21.09.2022

Лучших экспортеров года выбрали в Центральном федеральном округе России

Лучших экспортеров Центрального федерального округа определила Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", сообщает Российский... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:39

2022-09-21T13:39

2022-09-21T13:39

вероника никишина

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лучших экспортеров Центрального федерального округа определила Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Центральный федеральный округ занимает менее 4% территории России, но доля его в нашем экспорте значительно превышает 40%. Конечно, это во многом следствие исторически сложившейся централизации нашей экономики, но важно отметить: предприятия, получающие премию "Экспортер года" - это предприятия, которые не просто зарегистрированы в центре, а реально именно здесь осуществляют свои НИОКР и свое производство. Номенклатура товаров огромна: от кондитерских изделий до сборок топлива для ядерных реакторов. В нынешнем году хочется отметить производства, чья продукция имеет большое импортозамещающее значение. Это, например, фотополимерные смолы, фторполимеры, стоматологические материалы, широкий ассортимент малотоннажной химии различного назначения. Это железнодорожные вагоны, системы промышленного холода, строительное оборудование и оборудование для добывающей промышленности. Тот факт, что у этих производств хватает объемов и для экспорта, многое говорит об устойчивости нашей экономики под любым внешним давлением", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.Лидерами округа по экспортным результатам стали сразу два региона: Москва, у которой 20 призовых мест, из которых три - первых, и Московская область, компании которой заняли больше всего первых мест - четыре."Высокая оценка экспортно-ориентированных компаний Москвы подтверждает потенциал для развития столичного бизнеса на зарубежных рынках. При этом примечательно, что первые места в номинациях занимают экспортеры-МСП. По статистике, в 2021 году доля МСП среди всех компаний-экспортеров Москвы составляла 87%, а рост этой категории экспортеров за последний год составил 10%. Мы рады таким достижениям московских предпринимателей и уверены, что бизнес города может предложить зарубежным покупателям конкурентоспособные и качественные товары и услуги", - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.Победителем в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" (МСП) стал "ХАРЦ Лабс" (Московская область), который производит и отправляет на экспорт фотополимерные смолы для 3D-печати. На втором месте индивидуальный предприниматель Наталья Красноперова из Москвы, которая отправляет косметику для бровей и ресниц BrowXenna в 53 страны. Третий - "Торговый Дом "ВладМиВа" из Белгородской области - крупнейший российский производитель стоматологической продукции, в том числе материалов для пломб, лечения и хирургии.У крупного бизнеса в этой номинации победила "СВЕЗА Кострома", которая входит в состав группы "СВЕЗА", мирового лидера в производстве березовой фанеры и отправляет на экспорт клееную фанеру и плиты. Второй - "ГалоПолимер" из Москвы - один из крупнейших производителей фторполимерной продукции, занимает 9% мирового рынка и единственная российская компания, производящая специализированные фторполимеры. На третьем месте также московский "Полипласт" - лидер российского рынка химической продукции для строительной индустрии, нефтедобычи, металлургии и дорожного строительства, в том числе добавок для цемента и бетона.Экспортером года в сфере машиностроения в малом бизнесе стало ООО "ЭРГА" из Калужской области, производящее магнитные системы и промышленное оборудование, в том числе для обогащения полезных ископаемых. Второй - "Фригопоинт" (Белгородская область), который производит оборудование для систем промышленного и коммерческого холода. На третьем месте ООО "ЭКСКАВО" (Ярославская область), производящий строительное оборудование.Среди крупных компаний победила "Фригогласс Евразия" из Орловской области, которая производит и отправляет на экспорт холодильники-витрины для прохладительных напитков, в том числе для крупнейших в мире производителей. На втором месте московский "ТВЭЛ" - один из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Третий - "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по производству одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги, также делает поезда "Иволга".Экспортером года в сфере базовой продукции АПК в сфере МСП стал "АГРОИНВЕСТ" из Смоленской области, который занимается обработкой семян для посадки. Второе - "соседи" по региону - "Товарищество льняная мануфактура". Оно производит и отправляет на экспорт льняное волокно. На третьем месте Торговый Дом "Эко Ойл" (Тамбовская область), который отправляет на экспорт продукцию из подсолнечника, в том числе подсолнечное масло. Входит в агрохолдинг "Экоойл".Победителем в этой же номинации в крупном бизнесе стал "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" (Белгородская область) - один из крупнейших производителей продуктов питания в России, отправляет на экспорт в том числе шрот и рапсовое масло. Второе - ООО "Заречное" (Воронежская область), которое производит мраморную говядину. На третьем месте - ООО "Селтинг" (Брянская область). Отправляет на экспорт гречку, манную и кукурузную крупу, перловку, пшено, овсяные хлопья, чечевицу и другую бакалею.Первое место в экспорте готовой продукции АПК (высокие переделы) в малом бизнесе заняла тамбовская "Соломон-трейд", которая экспортирует продукцию компании "АгроСоюз", в том числе семечки и арахис под торговыми марками "Станичные" и "Тамбовский волк". На втором месте московский "В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+" - кондитерская фабрика, отправляют на экспорт мультизлаковые конфеты. Третье место заняла знаменитая "Белевская кондитерская компания" из Тульской области, которая производит и экспортирует пастилу, зефир и другие кондитерские изделия.У крупного бизнеса в этой номинации победила "Кофейная Компания "Вокруг Света" (Ярославская область) - лидер в России по объемам производства растворимых напитков из цикория, производитель растворимых напитков из шиповника, какао-напитков, киселей, зернового обжаренного и растворимого кофе. Вторая - один из крупнейших в России и Восточной Европе производителей макарон и пшеничной муки "МАКФА" (Москва). На третьем месте - ООО "Тимоша" (Московская область), которое производит халва, козинаки, рахат-лукум, щербет, сушки, чак-чак.Экспортером года в сфере услуг в малом бизнесе стало ООО "Европак" (Москва), которое оказывает транспортно-логистические услуги. На втором месте - ООО "Виспер Артс" (Смоленская область), которое занимается разработкой и развитием собственных мобильных приложений и решений для бизнеса. На третьем - "ДЖОН ГОЛД" (Смоленская область) - экспедиционная компания, специализирующаяся на международных перевозках.В крупном бизнесе победителем в этой же номинации стало ООО "ТРАСКО" (Московская область). Оно предоставляет полный комплекс услуг по перевозке грузов любой сложности и объема автомобильным, воздушным, железнодорожным и морским транспортом по всему миру. Второе место заняло АО "РЖД Логистика" (Москва) - многопрофильный сервисно-логистический холдинг с широкой географией присутствия. Замыкает тройку - АО "Главкосмос" (Москва) - дочерняя компания Госкорпорации "Роскосмос". Оказывает услуги в области ракетно-космической промышленности, в том числе организует запуск ракет и вывод космических объектов на орбиту.Трейдером года в малом бизнесе стало ООО "Точные Поставки" (Смоленская область) - экспортное агентство, которое отправляет за границу в том числе металл, древесину, косметику и запчасти. Вторая - "Компания ТБК" (Московская область). Поставляет нори, рис, имбирь, васаби, уксусы, соусы, панировочные сухари, лапшу и другие продукты паназиатской кухни. На третьем месте - ООО "Профитэкс" (Смоленская область). Экспортирует широкий ассортимент товаров в страны ЕАЭС.Трейдером года в крупном бизнесе стало ООО "Вайлдберриз" (Московская область), крупнейший онлайн-ритейлер на территории ЕАЭС. Второй - "Торговый Дом Керамики" (Москва), российский лидер в области производства керамогранита."Прорывом года" в малом бизнесе стало ООО "Европак", второй - ООО "ХАРЦ Лабс", третье место у "Соломон-трейд".В номинации "Новая география" в крупном бизнесе победил "ЭФКО-Каскад", на втором месте АО "ГалоПолимер", третьи - АО "Полипласт".Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала индивидуальный предприниматель Наталья Красноперова. На втором месте - Любовь Стальнова из ООО "ОКТАВА ДИЗАЙН И МАРКЕТИНГ" (Тульская область), которая является официальным дистрибьютором АО "Октава", отправляет на экспорт студийные, концертные, цифровые микрофоны, а также микрофоны для конференц-связи. Третье место заняла Ирина Гореленкова из ООО "АГРОИНВЕСТ".В крупном бизнесе в этой номинации победила глава ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук. Вторая - Наталья Никипелова из АО "ТВЭЛ". Третье место у Ирины Демченко, ООО "ДекорСтайлГласс" (Владимирская область). Компания занимается производством столовой посуды, бокалов, тарелок, салатников.Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в малом бизнесе стал Антон Варенов, ООО "Карбон-Экспорт" (Ивановская область). Компания - один из ведущих трейдеров, работающих на рынке химического сырья, отправляет на экспорт технический углерод. Второй - Вячеслав Балдин, ОАО "Волгореченское рыбное хозяйство" (Костромская область). Компания отправляет на экспорт черную икру. На третьем месте Максим Селезнев, ООО "Транспортная Бизнес Консалтинговая Компания" (Москва). Компания занимается экспортом российских продуктов питания в Китай, в основном это кондитерские изделия: шоколадные конфеты, джемы, желе, мармелад и так далее.Первым в номинации "Ответственный экспортер ESG" среди малого бизнеса стал "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" (Орловская область), производитель кабелей и проводников. Вторые - ООО "Интрон Плюс" (Москва), производит оборудование для технической диагностики и дефектоскопы. Третье место у ООО "РуФилмс" (Москва) - одной из крупнейших международных компаний, которая занимается переводом и локализацией контента для рынка СНГ и Европы.У крупного бизнеса в этой номинации победила "СВЕЗА Кострома". Второй - "Полипласт", третье место у АО "Щелково Агрохим" (Московская область). Производит химические средства защиты растений: гербициды, инсектициды, феромоны, микробиологические препараты, аминокислотные биостимуляторы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/1790135341.html

https://ria.ru/20220304/predlozheniya-1776562778.html

https://ria.ru/20210929/poezd-1751631035.html

https://ria.ru/20210607/dogovor-1735972297.html

https://ria.ru/20220825/lastochka-1812182555.html

https://ria.ru/20220523/konkurs-1790212687.html

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Алёна Пава

вероника никишина, экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)