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Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС - РИА Новости, 21.09.2022
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Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС
Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС - РИА Новости, 21.09.2022
Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества, так как Берлин не... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-20T23:37
2022-09-21T01:45
в мире
олаф шольц
турция
россия
германия
шос
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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества, так как Берлин не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.Во вторник Шольц и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив конфликт на Украине и зерновое соглашение.Ранее турецкий лидер заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. При этом он заявил, что Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите этой организации.Как сказал РИА Новости спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, если ШОС получит заявку от Турции на вступление, она будет рассмотрена в установленном порядке с учетом ряда критериев.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Белоруссии.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
https://ria.ru/20220920/shos-1818101676.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220917/razgovor-1817559882.html
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в мире, олаф шольц, турция, россия, германия, шос, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Олаф Шольц, Турция, Россия, Германия, ШОС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
23:37 20.09.2022 (обновлено: 01:45 21.09.2022)
 
Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС

Канцлера ФРГ Шольца раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества, так как Берлин не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.

"Мы считаем, что это не та организация, которая вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире. Поэтому меня очень раздражает развитие этого вопроса и дискуссии на этот счет", - сказал Шольц на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к желанию Турции стать членом ШОС. Общение канцлера со СМИ транслировали на телеканале Welt.

Во вторник Шольц и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив конфликт на Украине и зерновое соглашение.
Ранее турецкий лидер заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. При этом он заявил, что Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите этой организации.
Как сказал РИА Новости спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, если ШОС получит заявку от Турции на вступление, она будет рассмотрена в установленном порядке с учетом ряда критериев.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Белоруссии.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

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В миреОлаф ШольцТурцияРоссияГерманияШОСГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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