https://ria.ru/20220920/shos-1818296669.html

Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС

Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС - РИА Новости, 21.09.2022

Канцлера ФРГ раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в ШОС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества, так как Берлин не... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-20T23:37

2022-09-20T23:37

2022-09-21T01:45

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его "раздражает" обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества, так как Берлин не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.Во вторник Шольц и президент Турции Тайип Эрдоган провели переговоры в Нью-Йорке, обсудив конфликт на Украине и зерновое соглашение.Ранее турецкий лидер заявил, что целью Анкары является членство в ШОС. При этом он заявил, что Турция не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите этой организации.Как сказал РИА Новости спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов, если ШОС получит заявку от Турции на вступление, она будет рассмотрена в установленном порядке с учетом ряда критериев.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Белоруссии.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

https://ria.ru/20220920/shos-1818101676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220917/razgovor-1817559882.html

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