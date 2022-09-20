https://ria.ru/20220920/sammit-1818020020.html

Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС

Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС - РИА Новости, 20.09.2022

Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС

Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T05:48

2022-09-20T05:48

2022-09-20T09:08

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АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее он назвал целью Турции членство в ШОС.Турецкий лидер отметил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", — добавил он.При этом Эрдоган напомнил, что в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал, а также выразил готовность вести с ними диалог в таком же отношении, как и с членами ШОС.Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Белоруссии.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

https://ria.ru/20220916/shos-1817400541.html

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Максим Горбачев

в мире, евросоюз, шос, турция