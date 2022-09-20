05:48 20.09.2022 (обновлено: 09:08 20.09.2022)
Эрдоган отказался отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите ШОС
Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
© POOL
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 20 сен — РИА Новости. Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее он назвал целью Турции членство в ШОС.
"Европейский союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу", — сказал политик в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.
Турецкий лидер отметил, что встречается с главами государств во всем мире, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", — добавил он.
При этом Эрдоган напомнил, что в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал, а также выразил готовность вести с ними диалог в таком же отношении, как и с членами ШОС.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Самарканде 15-16 сентября. По итогам встречи было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Белоруссии.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
16 сентября, 18:32Путин заявил, что ШОС создает условия для экономического развития