https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

Украина превратилась в государство-террориста

Украина превратилась в государство-террориста - РИА Новости, 19.09.2022

Украина превратилась в государство-террориста

Из оставленных союзными войсками городов Харьковской области продолжают приходить леденящие кровь новости. Вэсэушники отлавливают местных жителей, издеваются... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:00

2022-09-19T08:05

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Из оставленных союзными войсками городов Харьковской области продолжают приходить леденящие кровь новости. Вэсэушники отлавливают местных жителей, издеваются над ними, пытают. Люди буквально исчезают: вот был человек, пришли за ним вооруженные головорезы в балаклавах, увели — и нету его больше.В зоне особого риска учителя: им инкриминируется то, что они учили детей по российским программам. Люди, успевшие получить российские паспорта. Люди, только подавшие документы на получение паспорта. Местные жители, "сотрудничавшие" с союзными войсками. Сотрудничество могло выражаться, например, в получении гуманитарной помощи. Это считается предательством вильной Украины — в Изюме, Волчанске, Балаклее за такое наказывают.Как это делается, рассказывает глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев: "Люди находятся в заложниках... Подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооруженных формирований и западных наемников. Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам..." На днях вэсэушники куда-то увезли из Купянска целую группу студентов из Шри-Ланки. Ну мы все знаем, как местные нацисты относятся к темнокожим. Что будет с этими студентами? Не используют ли их для организации очередного кровавого фейка типа того, что смастырили в Буче?Что, вообще, все это — какая-то самодеятельность, садистские развлечения отдельных военных преступников? Да нет, это вполне одобренная киевским режимом работа на местах. Для Киева все граждане, оказавшиеся по ту сторону фронта, моментально превращаются из граждан в недолюдей — "сепаров", "колорадов", "даунбасов" и прочая. Их — можно.Сейчас в Киеве рассматривается закон, согласно которому любой украинец — обладатель российского паспорта будет считаться уголовным преступником и получит срок от пяти до 15 лет. Никто на Западе словно не замечает чудовищности этой новеллы. Более того, пока вэсэсушники пытают и похищают людей, все западные СМИ разгоняют фейки про то, что это союзные войска убивали людей в Харьковской области. Чувствуя такую медийную поддержку, киевский режим раздухарился еще больше.Все выглядит точно, как восемьдесят лет назад. Красная армия отступила, в город вошли фашисты, начались расправы. Дело происходит ровно на той же земле. Возглавляет операции все то же нацистское западное кубло. Исполняют их на местах украинские полицаи — внуки тех, кто вешал партизан, пытал героев "Молодой гвардии", поливал пулеметными очередями женщин и детей в Бабьем Яре.Это очень характерно для наших западных противников. Самим планировать и руководить, а всю грязную работу поручать туземцам. Черный анекдот про "уволен из гестапо за излишнюю жестокость" неслучайно был придуман как раз для украинских коллаборантов."Не надо было отходить из Харьковской области, — говорят критики. — Чего вы ждали?" Но послушайте. Русские солдаты и так делают невозможное. Такого просто не бывало в военной истории. Украинский фронт общей протяженностью составляет около тысячи двухсот километров. Держит его небольшой контингент профессиональных военных и добровольцев.Мало того что держит — он на протяжении шести месяцев практически только наступает. Просто посмотрите на карту. Отход из Купянска, Балаклеи, Изюма — это фактически первое наше отступление за полгода. И при этом спецоперация ведется в белых перчатках, с предельной гуманностью, с минимизацией потерь как среди своих, так и среди мирных жителей.Военная теория гласит, что силы наступающих должны превышать численность обороняющихся минимум в три раза. У нас все наоборот. И при этом мы наступаем. Это поразительно, на самом деле. Эту СВО будут изучать в военных академиях всего мира еще десятилетия спустя.Полгода мы шли от победы к победе, вот сейчас столкнулись с неудачей. Бывает такое. А чего ждали, отступая? А того, что на дворе XXI век, что вэсэушникам знакомы хоть какие-то правила ведения военных действий, что они не захотят стать военными преступниками и обречь себя на довольно мрачную жизнь в бегах и напрасных попытках скрыться от неминуемого воздействия. Но нет, западные хозяева отключили своим подопечным инстинкт самосохранения начисто.Трагедия еще и в том, что многие тысячи жителей Харьковской области союзные войска эвакуировали. Однако многие эвакуироваться не захотели. По меркам цивилизованного общества их можно понять. Эти люди у себя дома. Они не совершали никаких преступлений. Они тоже рассчитывали на вменяемость киевского режима.Но теперь их же соседи, поддерживающие Киев, рисуют у них на домах букву Z, а друзья и знакомые сдают их эсбэушникам. Люди прячутся от палачей в лесах, пытаются бежать на территории, подконтрольные России. Это ужас, на самом деле. Это гражданская война в полный рост.Похожая история повторяется здесь из века в век. Каждый раз западное вторжение запускает на территории нынешней Украины новый раунд гражданской войны. Половина, условно говоря, местных воюет за Москву, другая половина хочет лечь под Берлин или Вашингтон. И эти части одного южнорусского народа ненавидят друг друга смертной ненавистью. Отсюда и та фантастическая жестокость, с какой нынешние полицаи уничтожают пророссийских жителей.Спецоперация и должна была остановить эту гражданскую войну, спасти людей. Поэтому долгое время по территории Украины и не наносились разрушительные удары. Это наша земля, зачем ее разорять? Что еще важнее — это наши люди. Ведь до сих пор, несмотря на террор Киева, здесь живут миллионы людей, симпатизирующих России. Да, они затравлены, запуганы, вынуждены молчать. Но они есть, причем на всей территории.Есть еще миллионы колеблющихся, сомневающихся людей. Их тоже надо было бомбить? Чтобы они определились, наверное.Поэтому целых полгода и велась подобными методами наша спецоперация. Диверсантов, только что захваченных в Запорожье, не расстреливают по законам военного времени, даже не сажают в тюрьму, а интеллигентно выпроваживают на украинскую сторону, только что платочком не машут на прощанье. Зеленский, как ни в чем не бывало, разгуливает по Изюму в окружении кинокамер. Тяжело говорить об этом.Да, мы показываем всей планете, что западной пропаганде верить нельзя, что союзные войска делают все, чтобы сберечь мирное население. Мир это видит, конечно. Поэтому все украинские фейки долго не живут.Однако Украина продолжает вести себя как государство-террорист. Шмаляет по мирным городам, ежедневно убивая ни в чем не повинных людей. Прицельно бьет по школам, больницам. Организовывает теракты, диверсии. Убивает госслужащих на территориях, которые контролируются союзными войсками.Особенно отвратительно, что все эти мерзости совершаются с веселой ухмылочкой. "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина", — подмигивает киевский режим, издеваясь над своими жертвами. Они там как-то совсем уверились, что им все можно.Вообразила себя Незалежная этакой Чудо-женщиной — без штанов, но с импортной супервундервафлей — и поверила в собственную неуязвимость. Пора, наверное, дать ей понять, что это не так. Что это не кино и, случись что, никакая Анджелина Джоли не прилетит спасать ее в голубом вертолете.По отдельным исполнителям вопросов нет. Рано или поздно с ними разберутся, ведь для преступлений против человечества нет срока давности. Будучи в бегах, они могут почитать интереснейшие истории о том, как ловили и разоблачали их соплеменников, сжегших Хатынь. Расследования шли порой десятилетиями, но всегда завершались смертной казнью. Судьбы исламистских террористов тоже хорошо иллюстрируют поговорку о Божьих мельницах, которые мелют медленно, но верно.Однако масштаб украинского террора требует и масштабных ответных мер. Тем более что на поле боя уже повылезли хозяева укронацистов. По Донецку бьют из французских гаубиц Caesar и американских Himars. Обслуживают дорогие системы сплошь иностранные специалисты. Наемники из стран НАТО помогали брать города в Харьковской области.И все это западное кубло уже подползло к нашим границам, обстреливает Белгородскую область, Крым. В этих обстоятельствах многие российские политики призывают военных наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом говорили и в Совете Федерации, и в комитете по обороне Госдумы."Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что они предупреждающие, — охарактеризовал президент Путин недавнюю бомбардировку украинских электростанций. — Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным", — продолжил он. Думается, будет сделано все, чтобы вернуть украинцев в реальность и закончить истерзавшую их гражданскую войну. Миллионы людей не должны стать ее жертвами. Если Россия и воюет, то за мир.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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https://ria.ru/20220918/tyazhelyak-1817330339.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

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колумнисты - авторы, авторы, украина, харьковская область, россия