https://ria.ru/20220917/studenty-1817579050.html
ВСУ захватили в Купянске иностранных студентов
ВСУ захватили в Купянске иностранных студентов - РИА Новости, 17.09.2022
ВСУ захватили в Купянске иностранных студентов
Украинские подразделения задержали семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже в Купянске, сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:28
2022-09-17T19:28
2022-09-17T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
шри-ланка
харьковская область
вооруженные силы украины
буча
киев
изюм (город)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские подразделения задержали семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже в Купянске, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале."Нам стало известно, что подразделениями укрофашистов задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медколледже. Они были вывезены в неизвестном направлении. Учитывая известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокации в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области и России", — заявил чиновник.По его словам, существует высокая вероятность того, что задержанных иностранцев могут использовать для фабрикации фейков по аналогии с Бучей и Изюмом.В свою очередь, МИД Шри-Ланки обратил внимание на новость о согражданах и попросил правительство Украины подтвердить достоверность этой информации.Накануне Ганчев рассказал, что жители Харьковской области находятся в заложниках у ВСУ: над ними издеваются и пытают, привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, которые потом прибивают к их ногам.Как ранее сообщал глава Харьковской ВГА, власти региона организовали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, но многим жителям не удалось выехать из-за отсутствия связи, до них не дошла информация о необходимости покинуть свои города.Он также предупреждал, что киевский режим попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче. По его словам, именно с этой целью Владимир Зеленский недавно посетил Харьковскую область, куда запустили якобы независимых западных журналистов и начали показывать разрушенные города, чтобы "состряпать" фейки о России.В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.В российском Министерстве обороны заявили, что это очередная провокация, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве также отметили, что все подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались, но ВСУ круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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в мире, шри-ланка, харьковская область, вооруженные силы украины, буча, киев, изюм (город), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Шри-Ланка, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Буча, Киев, Изюм (город), Владимир Зеленский
19:28 17.09.2022 (обновлено: 20:36 17.09.2022)
ВСУ захватили в Купянске иностранных студентов
Глава Харьковской ВГА Ганчев сообщил о захвате ВСУ студентов из Шри-Ланки в Купянске
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Украинские подразделения задержали семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже в Купянске, сообщил
глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Нам стало известно, что подразделениями укрофашистов задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медколледже. Они были вывезены в неизвестном направлении. Учитывая известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокации в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области и России", — заявил чиновник.
По его словам, существует высокая вероятность того, что задержанных иностранцев могут использовать для фабрикации фейков по аналогии с Бучей
и Изюмом.
В свою очередь, МИД Шри-Ланки обратил внимание на новость о согражданах и попросил правительство Украины подтвердить достоверность этой информации.
Накануне Ганчев рассказал, что жители Харьковской области находятся в заложниках у ВСУ
: над ними издеваются и пытают, привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, которые потом прибивают к их ногам.
Как ранее сообщал глава Харьковской ВГА, власти региона организовали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, но многим жителям не удалось выехать из-за отсутствия связи, до них не дошла информация о необходимости покинуть свои города.
Он также предупреждал, что киевский режим попытается повторить в Изюме сценарий провокации в Буче. По его словам, именно с этой целью Владимир Зеленский
недавно посетил Харьковскую область, куда запустили якобы независимых западных журналистов и начали показывать разрушенные города, чтобы "состряпать" фейки о России.
В начале апреля в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киевские власти обвинили Россию в массовых убийствах мирного населения.
В российском Министерстве обороны заявили, что это очередная провокация, и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. В ведомстве также отметили, что все подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, выезды в северном направлении не блокировались, но ВСУ круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.