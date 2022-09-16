https://ria.ru/20220916/putin-1817402852.html

Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские теракты

Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские теракты - РИА Новости, 17.09.2022

Путин: Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские теракты

Президент России Владимир Путин по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества прокомментировал ход специальной военной операции на... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-16T18:38

2022-09-16T18:38

2022-09-17T00:25

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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украина

в мире

донбасс

евросоюз

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САМАРКАНД, 16 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам второго дня саммита Шанхайской организации сотрудничества прокомментировал ход специальной военной операции на Украине, энергетический кризис в Европе и отношения с Западом. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Об украинских терактах и реакции МосквыРоссия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил Путин.Глава государства также сообщил, что ранее киевский режим пытался устроить теракты на территории российских ядерных объектов, но сейчас ситуация находится под контролем. Что касается терактов, да, это такая серьезная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ. В том числе... даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций, на территории России", — сказал президент.По его словам, более серьезные меры будут приняты, если киевские власти не поймут, что такие методы недопустимы. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что план спецоперации не подлежит корректировке."Генеральный штаб принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжается несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии", — отметил президент.Глава государства сообщил, что сейчас в спецоперации принимает участие только контрактная часть армии. "Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части", — заявил он.О предложении Киева по "гарантиям безопасности"Путин признался, что не знаком с украинским проектом по гарантиям безопасности.По его словам, Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы.Тем не менее, киевские власти тут же отказались от всех договоренностей и "забросили их в ящик", добавил глава государства."Объявили о том, что <...> будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление", — отметил российский лидер.О встрече с Зеленским"Первое условие — чтобы они (киевские власти. — Прим. ред.) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал — не знаю, где, но публично — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией", — заявил глава государства.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, считает, что встреча с Зеленским может привести к какому-то положительному результату, рассказал Путин."Да он все время предлагает встречу на протяжении длительного времени, в этом нет ничего плохого, президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, по продовольственным решениям", — отметил он.Об отношениях с ЗападомПо словам Путина, спецоперацию начали, что не позволить Западу создать антироссийский анклав.Тем не менее они не дождутся развала России, добавил он.О зерновой сделкеГлава государства назвал позицию западных стран по экспорту зерна болтовней.Он также назвал решение ЕС снять ограничения на поставки российских удобрений только для европейских стран уродливым."Мы то продадим его. И продадим свой товар. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет, вот в чем все дело", — подчеркнул президент.Об энергокризисе"Энергетический кризис в Европе начался не с начала специальной военной операции России на Украине, в Донбассе, не с этого, гораздо раньше. Начался он, как это не покажется странным, с "зеленой" повестки", — заявил президент.По его словам, если европейским странам не хватает газа, ту пусть снимают санкции с трубопровода "Северный поток — 2".Путин отметил, что Россия всегда выполняла и будет дальше выполнять обязательства по газовым контрактам.Об эскалации на армяно-азербайджанской границеКак заявил глава государства, инцидент на границе Армении и Азербайджана не имеет никакого отношения к Нагорному Карабаху."Мы сожалеем об этом (конфликте. — Прим. ред.) и, конечно, о жертвах, которые случились там. В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать, надеюсь так будет и дальше", — сказал он.Об участии в саммите G20Путин заявил, что получил приглашение на саммит "Большой двадцатки" на Бали, но, принимая решение о личном участии, посмотрит, как будет складываться ситуация."Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие", — заключил президент.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220916/samolety-1817063678.html

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

https://ria.ru/20220913/zerno-1816402499.html

https://ria.ru/20220819/g20-1810871125.html

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"До поры до времени" – Путин о сдержанной реакции России на украинские удары и теракты Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, заявил президент Владимир Путин. 2022-09-16T18:38 true PT1M50S

"План корректировке не подлежит" – Путин о ходе специальной военной операции на Украине "Постепенно российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части" 2022-09-16T18:38 true PT1M15S

"Ну не готов – не надо" – Путин о возможной встрече с Зеленским Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, если Киев будет на это согласен, но пока украинские власти отказываются. 2022-09-16T18:38 true PT0M19S

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