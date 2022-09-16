https://ria.ru/20220916/ukraina-1817470950.html

ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины

ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины - РИА Новости, 16.09.2022

ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины

Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают, привязывают к деревьям за то, что получили... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T23:11

2022-09-16T23:11

2022-09-16T23:11

специальная военная операция на украине

в мире

буча

киев

изюм (город)

харьковская область

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают, привязывают к деревьям за то, что получили российские паспорта, которые и прибивают к ногам, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Ситуация в Харьковской области остаётся крайне сложной. Люди находятся в заложниках. ... Вынуждено находятся на территории и не могут ее покинуть. Подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооруженных формирований и западных наемников. Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам", - говорит Ганчев на видео, размещенном в Telegram-канале администрации.Он отметил, что зверства происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктов области.Ранее Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Также Ганчев ранее заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20220916/razvedka-1817177127.html

https://ria.ru/20220916/kherson-1817470669.html

буча

киев

изюм (город)

харьковская область

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в мире, буча, киев, изюм (город), харьковская область