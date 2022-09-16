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ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817470950.html
ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины
ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины - РИА Новости, 16.09.2022
ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины
Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают, привязывают к деревьям за то, что получили... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:11
2022-09-16T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
буча
киев
изюм (город)
харьковская область
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают, привязывают к деревьям за то, что получили российские паспорта, которые и прибивают к ногам, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Ситуация в Харьковской области остаётся крайне сложной. Люди находятся в заложниках. ... Вынуждено находятся на территории и не могут ее покинуть. Подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооруженных формирований и западных наемников. Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам", - говорит Ганчев на видео, размещенном в Telegram-канале администрации.Он отметил, что зверства происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктов области.Ранее Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.Также Ганчев ранее заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ria.ru/20220916/razvedka-1817177127.html
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буча
киев
изюм (город)
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в мире, буча, киев, изюм (город), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Буча, Киев, Изюм (город), Харьковская область
23:11 16.09.2022
 
ВГА Харьковской области: жители находятся в заложниках у Украины

Глава ВГА Харьковской области Ганчев: жители находятся в заложниках у Украины, их пытают

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Изюм
Стела на въезде в город Изюм - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела на въезде в город Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают, привязывают к деревьям за то, что получили российские паспорта, которые и прибивают к ногам, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Ситуация в Харьковской области остаётся крайне сложной. Люди находятся в заложниках. ... Вынуждено находятся на территории и не могут ее покинуть. Подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооруженных формирований и западных наемников. Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам", - говорит Ганчев на видео, размещенном в Telegram-канале администрации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 10:18Специальная военная операция на Украине
Разведка ЛНР выявила прибытие офицеров НАТО в Харьковскую область
Он отметил, что зверства происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктов области.
Ранее Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Также Ганчев ранее заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 23:06Специальная военная операция на Украине
Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБучаКиевИзюм (город)Харьковская область
 
 
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