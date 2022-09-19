09:03 19.09.2022 (обновлено: 09:07 19.09.2022)
Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram
Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний в Telegram
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний, заявил в понедельник официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
"В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний", - сообщил Кабулжанов в своем Telegram-канале.
По итогам саммита было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.