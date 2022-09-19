https://ria.ru/20220919/shos-1817762488.html

Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram

Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram - РИА Новости, 19.09.2022

Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:03

2022-09-19T09:03

2022-09-19T09:07

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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний, заявил в понедельник официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов."В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний", - сообщил Кабулжанов в своем Telegram-канале.По итогам саммита было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, самарканд, узбекистан, иран, шос, telegram (приложение)