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Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram - РИА Новости, 19.09.2022
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Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram
Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram - РИА Новости, 19.09.2022
Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:03
2022-09-19T09:07
в мире
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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний, заявил в понедельник официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов."В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний", - сообщил Кабулжанов в своем Telegram-канале.По итогам саммита было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.
https://ria.ru/20220917/shos-1817462192.html
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в мире, самарканд, узбекистан, иран, шос, telegram (приложение)
В мире, Самарканд, Узбекистан, Иран, ШОС, Telegram (приложение)
09:03 19.09.2022 (обновлено: 09:07 19.09.2022)
 
Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров в Telegram

Саммит ШОС в Самарканде набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний в Telegram

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде 15-16 сентября в мессенджере Telegram набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний, заявил в понедельник официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
"В Telegram Самаркандский саммит ШОС набрал 340 миллионов просмотров и 51 тысячу упоминаний", - сообщил Кабулжанов в своем Telegram-канале.
По итогам саммита было подписано 44 документа. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий этой стране путь в членство организации. Также был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены организации.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египету и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

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