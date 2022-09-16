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Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок - РИА Новости, 16.09.2022
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Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок
Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок - РИА Новости, 16.09.2022
Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок
Подписание Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, открывшее путь к полноправному членству страны в объединении, — важная... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:33
2022-09-16T23:44
в мире
иран
россия
китай
шос
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подписание Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, открывшее путь к полноправному членству страны в объединении, — важная веха для мирового сообщества, которая будет иметь реальные последствия, пишет обозреватель Сэт Францман для издания Jerusalem Post.По мнению журналиста, это демонстрирует, что члены организации, которая в последние годы активно расширяется, способны эффективно взаимодействовать без участия западных стран. Францман также предположил, что ШОС вполне может стать препятствием на пути усилий Запада по созданию однополярного мира во главе с США."Присоединение Ирана к организации ШОС во главе с Россией и Китаем — вызов мировому порядку, который пытаются возглавить США", — считает автор.Ранее страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15 и 16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html
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в мире, иран, россия, китай, шос, сша
В мире, Иран, Россия, Китай, ШОС, США
19:33 16.09.2022 (обновлено: 23:44 16.09.2022)
 
Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок

Jerusalem Post: намерение Ирана вступить в ШОС поможет России и КНР изменить миропорядок

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подписание Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, открывшее путь к полноправному членству страны в объединении, — важная веха для мирового сообщества, которая будет иметь реальные последствия, пишет обозреватель Сэт Францман для издания Jerusalem Post.
По мнению журналиста, это демонстрирует, что члены организации, которая в последние годы активно расширяется, способны эффективно взаимодействовать без участия западных стран. Францман также предположил, что ШОС вполне может стать препятствием на пути усилий Запада по созданию однополярного мира во главе с США.
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 14:23
Заявление Путина и Си Цзиньпина взволновало США, пишут СМИ
"Присоединение Ирана к организации ШОС во главе с Россией и Китаем — вызов мировому порядку, который пытаются возглавить США", — считает автор.
Ранее страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15 и 16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 23:01
"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина
 
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