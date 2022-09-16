https://ria.ru/20220916/shos-1817424162.html

Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок

Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок - РИА Новости, 16.09.2022

Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок

Подписание Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, открывшее путь к полноправному членству страны в объединении, — важная... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:33

2022-09-16T19:33

2022-09-16T23:44

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подписание Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, открывшее путь к полноправному членству страны в объединении, — важная веха для мирового сообщества, которая будет иметь реальные последствия, пишет обозреватель Сэт Францман для издания Jerusalem Post.По мнению журналиста, это демонстрирует, что члены организации, которая в последние годы активно расширяется, способны эффективно взаимодействовать без участия западных стран. Францман также предположил, что ШОС вполне может стать препятствием на пути усилий Запада по созданию однополярного мира во главе с США."Присоединение Ирана к организации ШОС во главе с Россией и Китаем — вызов мировому порядку, который пытаются возглавить США", — считает автор.Ранее страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций.Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15 и 16 сентября в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220916/putin-1817264136.html

https://ria.ru/20220915/liderstvo-1817135193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, иран, россия, китай, шос, сша