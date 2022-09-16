19:33 16.09.2022 (обновлено: 23:44 16.09.2022)
Jerusalem Post: Россия и Китай меняют миропорядок
Jerusalem Post: намерение Ирана вступить в ШОС поможет России и КНР изменить миропорядок
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
Президент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подписание Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, открывшее путь к полноправному членству страны в объединении, — важная веха для мирового сообщества, которая будет иметь реальные последствия, пишет обозреватель Сэт Францман для издания Jerusalem Post.
По мнению журналиста, это демонстрирует, что члены организации, которая в последние годы активно расширяется, способны эффективно взаимодействовать без участия западных стран. Францман также предположил, что ШОС вполне может стать препятствием на пути усилий Запада по созданию однополярного мира во главе с США.
Ранее страны — члены Шанхайской организации сотрудничества в декларации по итогам саммита в Самарканде подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15 и 16 сентября в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.