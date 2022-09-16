В РАТС рассказали об альтернативной расшифровке аббревиатуры "ШОС"
РАТС: аббревиатуру ШОС уже многие расшифровывают как "шанс остаться суверенными"
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе. Архивное фото
САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Аббревиатуру ШОС уже многие расшифровывают как "шанс остаться суверенными", заявил в пятницу директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества Руслан Мирзаев "на полях" саммита организации в Самарканде.
"Сегодня ШОС - это уважаемая динамическая организация, в которую стремятся вступить все новые государства. Неслучайно, что аббревиатуру ШОС многие уже расшифровывают как "шанс остаться суверенными", - сказал Мирзаев.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.