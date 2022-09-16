https://ria.ru/20220916/shos-1817238943.html

В РАТС рассказали об альтернативной расшифровке аббревиатуры "ШОС"

В РАТС рассказали об альтернативной расшифровке аббревиатуры "ШОС" - РИА Новости, 16.09.2022

В РАТС рассказали об альтернативной расшифровке аббревиатуры "ШОС"

Аббревиатуру ШОС уже многие расшифровывают как "шанс остаться суверенными", заявил в пятницу директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:25

2022-09-16T13:25

2022-09-16T13:25

в мире

шос

белоруссия

иран

самарканд

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Аббревиатуру ШОС уже многие расшифровывают как "шанс остаться суверенными", заявил в пятницу директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества Руслан Мирзаев "на полях" саммита организации в Самарканде."Сегодня ШОС - это уважаемая динамическая организация, в которую стремятся вступить все новые государства. Неслучайно, что аббревиатуру ШОС многие уже расшифровывают как "шанс остаться суверенными", - сказал Мирзаев.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220916/shos-1817212382.html

белоруссия

иран

самарканд

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Екатерина Зайцева

в мире, шос, белоруссия, иран, самарканд, саммит шос в самарканде