https://ria.ru/20220916/shos-1817198638.html

Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма

Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма - РИА Новости, 16.09.2022

Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма

Работа государств-членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма, это открывает широкие перспективы для дальнейшего... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:37

2022-09-16T11:37

2022-09-16T11:47

экономика

шос

владимир путин

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Работа государств-членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма, это открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС.Во время выступления Путин заявил, что все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/shos-1816483645.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде