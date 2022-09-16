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Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма
Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма - РИА Новости, 16.09.2022
Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма
Работа государств-членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма, это открывает широкие перспективы для дальнейшего... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:37
2022-09-16T11:47
экономика
шос
владимир путин
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Работа государств-членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма, это открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС.Во время выступления Путин заявил, что все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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экономика, шос, владимир путин, саммит шос в самарканде
Экономика, ШОС, Владимир Путин, Саммит ШОС в Самарканде
11:37 16.09.2022 (обновлено: 11:47 16.09.2022)
 
Путин: работа членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма

Президент Путин: работа государств-членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных эгоизма

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования перед заседанием Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Работа государств-членов ШОС выстраивается на принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма, это открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, выступая на саммите ШОС.
Во время выступления Путин заявил, что все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.
"Именно на этих принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма и в политике, и в экономике, выстраивается совместная работа государств-членов ШОС. Что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях", - сказал Путин.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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