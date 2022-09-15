https://ria.ru/20220915/trafik-1817043231.html

Обновление дорог Ленобласти увеличило трафик в регионе в полтора раза

Обновление дорог Ленобласти увеличило трафик в регионе в полтора раза - РИА Новости, 15.09.2022

Обновление дорог Ленобласти увеличило трафик в регионе в полтора раза

Обновление региональных трасс Ленинградской области увеличило интенсивность движения транспорта в сторону райцентров, мест притяжения туристов и... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:54

2022-09-15T16:54

2022-09-15T16:54

ленинградская область

всеволожский район

ленинградская область

старая ладога

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Обновление региональных трасс Ленинградской области увеличило интенсивность движения транспорта в сторону райцентров, мест притяжения туристов и сельскохозяйственных предприятий в полтора раза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такие результаты зафиксированы региональным дорожным комитетом. В общей сложности с 2019 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" обновлены свыше 400 километров областных магистралей."Почти в полтора раза выросла интенсивность движения машин в сторону первой столицы Руси — Старой Ладоги. Ремонт трассы Старая Ладога — Трусово был выполнен в 2019 году и сегодня туристы со всей страны приезжают прикоснуться к местам, с которых началась история нашей страны", – сказал представитель пресс-службы.Он отметил, что благодаря обновлению в 2020 году подъезда к Хиттолово во Всеволожском районе, небольшая деревня получила новый импульс развития, куда стал приходить малый бизнес. Обновленная магистраль между Гатчиной и Волосово через Войсковицы значительно сократила время в пути между двумя районными центрами, а обновленный подъезд к Красносельскому району от федеральной трассы Санкт-Петербург — Псков связал комфортным путем Малое Карлино и Красное Село. За два года интенсивность движения там также выросла почти в полтора раза."В этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Ленинградской области дорожники обновляют еще порядка 180 километров трасс, большая часть из которых связывает крупные населенные пункты", – сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220516/avariynost-1788865525.html

всеволожский район

ленинградская область

старая ладога

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

всеволожский район, ленинградская область, старая ладога, общество