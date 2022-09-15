https://ria.ru/20220915/tokaev-1816882405.html

Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС

Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС - РИА Новости, 15.09.2022

Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, на полях которого, как ожидается, РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T06:41

2022-09-15T06:41

2022-09-15T08:32

в мире

казахстан

шос

саммит шос в самарканде

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НУР-СУЛТАН, 15 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, на полях которого, как ожидается, проведет ряд встреч с лидерами других стран, сообщила его пресс-служба.Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Отмечается, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов.В Узбекистане Токаев также проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/rol-1816880115.html

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Максим Горбачев

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