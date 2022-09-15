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Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
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Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС
Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС - РИА Новости, 15.09.2022
Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, на полях которого, как ожидается, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T06:41
2022-09-15T08:32
в мире
казахстан
шос
саммит шос в самарканде
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НУР-СУЛТАН, 15 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, на полях которого, как ожидается, проведет ряд встреч с лидерами других стран, сообщила его пресс-служба.Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Отмечается, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов.В Узбекистане Токаев также проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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в мире, казахстан, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Казахстан, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
06:41 15.09.2022 (обновлено: 08:32 15.09.2022)
 
Президент Казахстана примет участие в саммите ШОС

Президент Казахстана Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 15 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, на полях которого, как ожидается, проведет ряд встреч с лидерами других стран, сообщила его пресс-служба.
Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
"Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что по итогам саммита планируется принятие ряда документов.
В Узбекистане Токаев также проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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