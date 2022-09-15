https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html
На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы
На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы - РИА Новости, 15.09.2022
На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы
Документы, составляющие государственную тайну, впервые представят на суде по иску прокуратуры о геноциде советского народа во время блокады Ленинграда, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T09:47
2022-09-15T09:47
2022-09-15T11:21
россия
общество
ленинград
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
игорь краснов
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Документы, составляющие государственную тайну, впервые представят на суде по иску прокуратуры о геноциде советского народа во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Ранее по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурор Санкт-Петербурга подал в городской суд заявление о признании блокады военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, ленинград, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), игорь краснов, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944), Игорь Краснов, Великая Отечественная война (1941-1945)
09:47 15.09.2022 (обновлено: 11:21 15.09.2022)
На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы
На суде по иску о геноциде в блокаду Ленинграда представят документы с гостайной