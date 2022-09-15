https://ria.ru/20220915/sud-1816904427.html

На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы

На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы - РИА Новости, 15.09.2022

На суде о геноциде в блокаду Ленинграда представят секретные документы

Документы, составляющие государственную тайну, впервые представят на суде по иску прокуратуры о геноциде советского народа во время блокады Ленинграда, сообщил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:47

2022-09-15T09:47

2022-09-15T11:21

россия

общество

ленинград

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

игорь краснов

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Документы, составляющие государственную тайну, впервые представят на суде по иску прокуратуры о геноциде советского народа во время блокады Ленинграда, сообщил в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.Ранее по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурор Санкт-Петербурга подал в городской суд заявление о признании блокады военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".Читайте полный текст интервью Виктора Мельника >>

https://ria.ru/20220915/uscherb-1816881221.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, ленинград, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), игорь краснов, великая отечественная война (1941-1945)