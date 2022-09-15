https://ria.ru/20220915/melnik-1816740709.html

Виктор Мельник: жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось

Виктор Мельник: жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось - РИА Новости, 15.09.2022

Виктор Мельник: жертв блокады Ленинграда гораздо больше, чем считалось

Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник накануне судебного заседания о признании геноцидом советского народа во время блокады Ленинграда рассказал в интервью... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:00

2022-09-15T11:00

2022-09-15T11:00

интервью

виктор мельник (прокурор санкт-петербурга )

ленинград

санкт-петербург

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

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Прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник накануне судебного заседания о признании геноцидом советского народа во время блокады Ленинграда рассказал в интервью РИА Новости о грядущем процессе, реальном числе жертв нацистских преступлений и о том, какие факты впервые будут обнародованы во время рассмотрения заявления прокуратуры.– Виктор Дмитриевич, не так давно вы подали в суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Первое заседание назначено на 16 сентября. Скажите, будет ли этот процесс чем-то отличаться от судов по делам о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, прошедших в последние годы в разных регионах России? Сколько свидетелей и экспертов (в том числе зарубежных) предполагается допросить в ходе рассмотрения заявления в суде?– Прокуратурой города по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова проведены масштабные проверочные мероприятия, в ходе которых получены документы и сведения, позволяющие сделать вывод, что блокада Ленинграда являлась геноцидом советского народа.Сразу скажу, что представленные прокуратурой города материалы являются полными и объективными, препятствий для начала судебного процесса не имеется. Безусловно, мы говорим об одном из наиболее вопиющих злодеяний нацистов, которому до настоящего времени ни одним из судебных органов не дана должная оценка. Но собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путем беглых подсчетов давала официальная статистика до сих пор. Так, на суде впервые будет представлен актуальный расчет ущерба, причиненного городу нацистами и их пособниками, а также приведены доказательства участия в блокаде представителей иных государств.При подготовке правовой позиции по делу прокуратурой города во взаимодействии с иными органами проведена масштабная работа, включившая в себя изучение архивных фондов регионального и федерального значения, опрос живых свидетелей и жертв блокады, взаимодействие с научными сотрудниками и исследователями. Для участия в суде нами планируется пригласить девять выдающихся ученых и исследователей, а также огласить свидетельские показания 12 жителей блокадного Ленинграда, часть из которых, если им позволит состояние здоровья, будет приглашена в суд.– То есть в суде мы узнаем новые данные, отличные от тех фактов, которые знали до сих пор?– Следует отметить, что официальная статистика, основанная на данных Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорит о 649 тысячах погибших человек. Проведенная прокуратурой города работа с архивными и статистическими документами позволила установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчетам, превысило один миллион человек. Методика подсчета и все исчерпывающие доказательства будут представлены нами в суде.– Несмотря на то, что заявление вами подано в защиту неопределенного круга лиц, планируется ли установить (или признать впервые) точное число потерпевших по всем военным преступлениям нацистов во время блокады Ленинграда?– В принципе невозможно установить точное количество погибших ленинградцев, что обусловлено рядом объективных причин, в том числе невозможностью организации в полностью блокированном городе надлежащего статистического учета. Вместе с тем, как мною уже было отмечено, материалы проверки прокуратуры города подтверждают гибель более одного миллиона человек.Кроме того, научно доказан отсроченный эффект блокады, когда ее условия негативно сказались на жизни и здоровье как самих блокадников, так и их потомков. Соответствующие документы также будут представлены суду.– В ходе блокады Ленинграда были уничтожены и частично разрушены многочисленные объекты культурного наследия. В какую сумму оценивается ущерб?– В рамках проведенной работы прокуратурой города на основании архивных данных с применением методик расчета установлена актуальная на текущий момент сумма причиненного нацистами и их пособниками ущерба, которая будет озвучена уже в суде.– Известны ли прокуратуре имена немецких военачальников, причастных к преступлениям и блокаде Ленинграда, которые не были преданы огласке и смогли избежать наказания, а также Нюрнбергского процесса? В случае удовлетворения заявления судом, планируется ли объявить их в международный розыск?– Заявление направлено, в первую очередь, в целях установления юридического факта – признания блокады Ленинграда преступлением против мира и человечности и геноцидом советского народа. Вопросы уголовного преследования в рамках настоящего дела не рассматриваются. Вместе с тем вынесенное по делу решение будет иметь юридическое значение для дальнейшей работы, в том числе следственных органов.Относительно вопроса о военных преступниках могу отметить, что проведенная работа позволила доказать факты участия в блокаде Ленинграда не только немецкой армии, но и целых вооруженных формирований и отдельных представителей иных европейских государств. Данному факту ранее посвящались лишь отдельные исследования историков, однако, он никогда не подвергался юридической оценке. На грядущем процессе это будет сделано впервые.– Сколько архивных документов было изучено для подачи заявления в суд Санкт-Петербурга? Будут ли они преданы огласке? Какие из них впервые после окончания Великой Отечественной войны планируется огласить в суде?– Прокуратурой города изучено свыше 42 томов и 15 тысяч листов архивных документов, часть из которых до сих пор составляют государственную тайну. Все документы, подтверждающие правовую позицию по делу, в том числе ранее не оценивавшиеся судебными органами, будут представлены в процессе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/1815290349.html

https://ria.ru/20220622/golod-1797183411.html

https://ria.ru/20220830/blokadniki-1813094558.html

https://ria.ru/20220127/blokada-1769321014.html

ленинград

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, виктор мельник (прокурор санкт-петербурга ), ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945)