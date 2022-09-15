https://ria.ru/20220915/sochi-1816910339.html
В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью
В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью - РИА Новости, 15.09.2022
В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью
Не менее трех миллионов пассажиров планируется обслужить в международном аэропорту Сочи в бархатный сезон — в сентябре и октябре, сообщил оператор кубанских... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:56
2022-09-15T14:56
2022-09-15T14:56
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
россия
краснодарский край
аэропорты
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:200:3283:2047_1920x0_80_0_0_6e2ddfa5f16c98f5298575337eae2c34.jpg
СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Не менее трех миллионов пассажиров планируется обслужить в международном аэропорту Сочи в бархатный сезон — в сентябре и октябре, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее мэрия курорта информировала, что за лето город принял более пяти миллионов туристов. К концу 2022 года курорт рассчитывает на не менее семи миллионов отдыхающих.За последние восемь месяцев пассажиропоток сочинского аэропорта увеличился на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В феврале 2022 года 11 воздушных гаваней юга и центральной части России закрыли. На сегодняшний день Сочи — единственный курорт в Краснодарского крае, аэропорт которого работает в штатном режиме, в том числе, в качестве временного хаба.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3be0895f3236904432e1e16c1fc4fb96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, аэропорты, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Аэропорты, пассажиры
В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью
Международный аэропорт Сочи планирует обслужить три миллиона пассажиров в бархатный сезон