https://ria.ru/20220915/sochi-1816910339.html

В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью

В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью - РИА Новости, 15.09.2022

В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью

Не менее трех миллионов пассажиров планируется обслужить в международном аэропорту Сочи в бархатный сезон — в сентябре и октябре, сообщил оператор кубанских... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:56

2022-09-15T14:56

2022-09-15T14:56

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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Не менее трех миллионов пассажиров планируется обслужить в международном аэропорту Сочи в бархатный сезон — в сентябре и октябре, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее мэрия курорта информировала, что за лето город принял более пяти миллионов туристов. К концу 2022 года курорт рассчитывает на не менее семи миллионов отдыхающих.За последние восемь месяцев пассажиропоток сочинского аэропорта увеличился на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В феврале 2022 года 11 воздушных гаваней юга и центральной части России закрыли. На сегодняшний день Сочи — единственный курорт в Краснодарского крае, аэропорт которого работает в штатном режиме, в том числе, в качестве временного хаба.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, аэропорты, пассажиры