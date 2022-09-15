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В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью - РИА Новости, 15.09.2022
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Туризм
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В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью
В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью - РИА Новости, 15.09.2022
В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью
Не менее трех миллионов пассажиров планируется обслужить в международном аэропорту Сочи в бархатный сезон — в сентябре и октябре, сообщил оператор кубанских... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:56
2022-09-15T14:56
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
россия
краснодарский край
аэропорты
пассажиры
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Не менее трех миллионов пассажиров планируется обслужить в международном аэропорту Сочи в бархатный сезон — в сентябре и октябре, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее мэрия курорта информировала, что за лето город принял более пяти миллионов туристов. К концу 2022 года курорт рассчитывает на не менее семи миллионов отдыхающих.За последние восемь месяцев пассажиропоток сочинского аэропорта увеличился на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В феврале 2022 года 11 воздушных гаваней юга и центральной части России закрыли. На сегодняшний день Сочи — единственный курорт в Краснодарского крае, аэропорт которого работает в штатном режиме, в том числе, в качестве временного хаба.
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туризм, новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, аэропорты, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Аэропорты, пассажиры
14:56 15.09.2022
 
В аэропорту Сочи рассказали, сколько пассажиров ждут осенью

Международный аэропорт Сочи планирует обслужить три миллиона пассажиров в бархатный сезон

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 15 сен — РИА Новости. Не менее трех миллионов пассажиров планируется обслужить в международном аэропорту Сочи в бархатный сезон — в сентябре и октябре, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее мэрия курорта информировала, что за лето город принял более пяти миллионов туристов. К концу 2022 года курорт рассчитывает на не менее семи миллионов отдыхающих.
За последние восемь месяцев пассажиропоток сочинского аэропорта увеличился на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В феврале 2022 года 11 воздушных гаваней юга и центральной части России закрыли. На сегодняшний день Сочи — единственный курорт в Краснодарского крае, аэропорт которого работает в штатном режиме, в том числе, в качестве временного хаба.

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