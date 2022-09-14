https://ria.ru/20220914/aeroporty-1816637831.html
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 14.09.2022
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 22 сентября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:03
2022-09-14T09:03
2022-09-14T10:29
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 22 сентября, сообщила Росавиация.Речь идет о рейсах в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
https://ria.ru/20220914/otdykh-1816489754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
09:03 14.09.2022 (обновлено: 10:29 14.09.2022)
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
Росавиация: ограничение полетов в 11 аэропортов продлили до 22 сентября