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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 14.09.2022
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Туризм
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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 14.09.2022
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 22 сентября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:03
2022-09-14T10:29
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 22 сентября, сообщила Росавиация.Речь идет о рейсах в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
09:03 14.09.2022 (обновлено: 10:29 14.09.2022)
 
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

Росавиация: ограничение полетов в 11 аэропортов продлили до 22 сентября

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-400 в аэропорту Краснодара
Самолет Boeing 737-400 в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет Boeing 737-400 в аэропорту Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 22 сентября, сообщила Росавиация.
Речь идет о рейсах в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
"Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — говорится в пресс-релизе.
В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани работают штатно.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.
В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

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