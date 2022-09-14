https://ria.ru/20220914/aeroporty-1816637831.html

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 14.09.2022

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 22 сентября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:03

2022-09-14T09:03

2022-09-14T10:29

туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной России продлили до 22 сентября, сообщила Росавиация.Речь идет о рейсах в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220914/otdykh-1816489754.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм