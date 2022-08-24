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В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
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В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста
В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста - РИА Новости, 24.08.2022
В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста
Пятимиллионного туриста встретили в Сочи на посту ГИБДД "Магри" в Лазаревском районе курорта, гостю вручили подарочный сертификат на посещение тематического... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:32
2022-08-24T12:32
туризм
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
сочи
нижний новгород
туристы
куда поехать
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Пятимиллионного туриста встретили в Сочи на посту ГИБДД "Магри" в Лазаревском районе курорта, гостю вручили подарочный сертификат на посещение тематического "Сочи-парка" и ресторана, сообщила пресс-служба администрации города."Им стал житель Нижнего Новгорода Виктор Беляков, приехавший провести отпуск в Сочи вместе с супругой Натальей и сыном Кириллом", – отмечается в релизе.Юбилейных гостей курорта торжественно встретили на посту "Магри" в Лазаревском районе, считающемся северными воротами города. В середине августа власти рассказывали, что курорт посетили более 4,7 миллиона отдыхающих. До окончания года планируется принять не менее семи миллионов туристов. По данным сочинской мэрии, сегодня курортная отрасль загружена на 95 процентов, в городе работают 2600 объектов размещения.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский также информировал, что последние две недели августа город может испытывать пиковые нагрузки на автодорогах, в зонах аэропорта и железнодорожных станций, поскольку туристы с детьми массово начнут покидать курорт.
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туризм, новости - туризм, алексей копайгородский, сочи, нижний новгород, туристы, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Алексей Копайгородский, Сочи, Нижний Новгород, туристы, куда поехать, куда можно лететь
12:32 24.08.2022
 
В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста

Пятимиллионного туриста встретили в Сочи на посту ГИБДД в Лазаревском районе курорта

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Пятимиллионного туриста встретили в Сочи на посту ГИБДД "Магри" в Лазаревском районе курорта, гостю вручили подарочный сертификат на посещение тематического "Сочи-парка" и ресторана, сообщила пресс-служба администрации города.
"Им стал житель Нижнего Новгорода Виктор Беляков, приехавший провести отпуск в Сочи вместе с супругой Натальей и сыном Кириллом", – отмечается в релизе.
Юбилейных гостей курорта торжественно встретили на посту "Магри" в Лазаревском районе, считающемся северными воротами города.
В середине августа власти рассказывали, что курорт посетили более 4,7 миллиона отдыхающих. До окончания года планируется принять не менее семи миллионов туристов. По данным сочинской мэрии, сегодня курортная отрасль загружена на 95 процентов, в городе работают 2600 объектов размещения.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский также информировал, что последние две недели августа город может испытывать пиковые нагрузки на автодорогах, в зонах аэропорта и железнодорожных станций, поскольку туристы с детьми массово начнут покидать курорт.
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