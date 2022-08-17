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В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета - РИА Новости, 17.08.2022
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Туризм
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В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета
В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета - РИА Новости, 17.08.2022
В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета
Массовый отток отдыхающих из Сочи прогнозируется на конец августа, в связи с этим может возрасти нагрузка на аэропорт, автомобильный пост Магри и железную... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:32
2022-08-17T12:32
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорты
вокзалы
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СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Массовый отток отдыхающих из Сочи прогнозируется на конец августа, в связи с этим может возрасти нагрузка на аэропорт, автомобильный пост Магри и железную дорогу, сообщили в пресс-службе администрации города."Через две недели начнутся занятия в школах. В конце августа прогнозируется массовый отток с курорта семей с детьми. Возрастет нагрузка на международный аэропорт Сочи, крупные железнодорожные станции, автомобильный пост пропуска Магри", — приводятся в релизе слова мэра Алексея Копайгородского.Отмечается, что уже сейчас город испытывает нагрузку на федеральной трассе А-147, где ежесуточно проезжает 85 тысяч автомобилей. Увеличение пассажиропотока также наблюдается и на железнодорожных вокзалах Сочи. За 15 дней августа там было обслужено 894 тысячи пассажиров, что на 130 процентов больше, чем год назад.За первые две недели августа аэропорт отправил домой 950 тысяч гостей, что на 34 процента выше показателя 2021 года.По данным сочинских властей, на сегодняшний день объекты размещения заполнены на 95 процентов. На курорте уже отдохнули более 4,7 миллиона человек.В феврале 2022 года Росавиация сообщила, что работа 11 аэропортов в южных городах России приостановлена. С этого периода сочинская воздушная гавань используется в качестве временного хаба.
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туризм, новости - туризм, сочи, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорты, вокзалы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорты, Вокзалы, туристы
12:32 17.08.2022
 
В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета

Мэрия Сочи готовится к росту нагрузки на аэропорт, вокзалы и дороги при оттоке туристов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Массовый отток отдыхающих из Сочи прогнозируется на конец августа, в связи с этим может возрасти нагрузка на аэропорт, автомобильный пост Магри и железную дорогу, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Через две недели начнутся занятия в школах. В конце августа прогнозируется массовый отток с курорта семей с детьми. Возрастет нагрузка на международный аэропорт Сочи, крупные железнодорожные станции, автомобильный пост пропуска Магри", — приводятся в релизе слова мэра Алексея Копайгородского.
Отмечается, что уже сейчас город испытывает нагрузку на федеральной трассе А-147, где ежесуточно проезжает 85 тысяч автомобилей. Увеличение пассажиропотока также наблюдается и на железнодорожных вокзалах Сочи. За 15 дней августа там было обслужено 894 тысячи пассажиров, что на 130 процентов больше, чем год назад.
За первые две недели августа аэропорт отправил домой 950 тысяч гостей, что на 34 процента выше показателя 2021 года.
По данным сочинских властей, на сегодняшний день объекты размещения заполнены на 95 процентов. На курорте уже отдохнули более 4,7 миллиона человек.
В феврале 2022 года Росавиация сообщила, что работа 11 аэропортов в южных городах России приостановлена. С этого периода сочинская воздушная гавань используется в качестве временного хаба.
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