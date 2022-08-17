https://ria.ru/20220817/sochi-1810164615.html

В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета

В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета - РИА Новости, 17.08.2022

В Сочи готовятся к повышению нагрузки на аэропорт и дороги в конце лета

Массовый отток отдыхающих из Сочи прогнозируется на конец августа, в связи с этим может возрасти нагрузка на аэропорт, автомобильный пост Магри и железную... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:32

2022-08-17T12:32

2022-08-17T12:32

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорты

вокзалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150114/33/1501143344_0:465:4639:3074_1920x0_80_0_0_bbd03690299f97f99082511eb3193c87.jpg

СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Массовый отток отдыхающих из Сочи прогнозируется на конец августа, в связи с этим может возрасти нагрузка на аэропорт, автомобильный пост Магри и железную дорогу, сообщили в пресс-службе администрации города."Через две недели начнутся занятия в школах. В конце августа прогнозируется массовый отток с курорта семей с детьми. Возрастет нагрузка на международный аэропорт Сочи, крупные железнодорожные станции, автомобильный пост пропуска Магри", — приводятся в релизе слова мэра Алексея Копайгородского.Отмечается, что уже сейчас город испытывает нагрузку на федеральной трассе А-147, где ежесуточно проезжает 85 тысяч автомобилей. Увеличение пассажиропотока также наблюдается и на железнодорожных вокзалах Сочи. За 15 дней августа там было обслужено 894 тысячи пассажиров, что на 130 процентов больше, чем год назад.За первые две недели августа аэропорт отправил домой 950 тысяч гостей, что на 34 процента выше показателя 2021 года.По данным сочинских властей, на сегодняшний день объекты размещения заполнены на 95 процентов. На курорте уже отдохнули более 4,7 миллиона человек.В феврале 2022 года Росавиация сообщила, что работа 11 аэропортов в южных городах России приостановлена. С этого периода сочинская воздушная гавань используется в качестве временного хаба.

https://ria.ru/20220815/more-1808242065.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, сочи, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорты, вокзалы, туристы