https://ria.ru/20220915/shos-1816878800.html

Постпред России заявила, что ШОС помогает строить многополярный мир

Постпред России заявила, что ШОС помогает строить многополярный мир - РИА Новости, 15.09.2022

Постпред России заявила, что ШОС помогает строить многополярный мир

Интерес России к Шанхайской организации сотрудничества на фоне событий на Украине и трудностей в отношениях с Западом не снизился, объединение вносит... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T04:25

2022-09-15T04:25

2022-09-15T08:32

в мире

россия

шос

саммит шос в самарканде

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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Интерес России к Шанхайской организации сотрудничества на фоне событий на Украине и трудностей в отношениях с Западом не снизился, объединение вносит значительный вклад в формирование нового многополярного, справедливого мироустройства, заявила постоянный представитель РФ при Секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии открытия саммита в Самарканде.По ее словам, "конечно, общемировые процессы влияют и на то, что происходит в ШОС, тем более что против двух ключевых игроков этого объединения – против России и Китая предпринимаются недружественные действия, вводятся санкции, идет активная антироссийская и антикитайская кампания"."Но при этом говорить о том, что наш интерес к ШОС снизится, будет некорректно, потому что для нас ШОС всегда была уникальным объединением нового типа, которое исповедует созидательную философию, выстраивается на принципах равноправия, открытости, уважения интересов друг друга, вносит значительный вклад в формирование нового многополярного, справедливого мироустройства", - указала Степкина.Она отметила, что "постоянная инициативная работа в рамках форума подтверждает приоритетность этого направления". "В последнее время заметно активизировалась экономическая составляющая работы ШОС, это такие направления работы как транспортная и инфраструктурная взаимосвязанность, энергетика, укрепление продовольственной и энергетической безопасности, инновации, умное сельское хозяйство, развитие удаленных и сельских территорий", - подчеркнула дипломат.По ее словам, приоритетом остается поддержание безопасности, эффективно работает Региональная антитеррористическая структура. Степкина отметила, что по линии компетентных ведомств реализуется ряд программ - программа сотрудничества в противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму, антинаркотическая стратегия и план взаимодействия по международной информационной безопасности."Вызовы безопасности становятся все более тесно переплетены, что требует постоянного совершенствования работы механизмов, которые работают на этом направлении", - подчеркнула дипломат.Саммит ШОС в Самарканде пройдет 15-16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/shos-1816483645.html

https://ria.ru/20220912/afganistan-1816269842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, шос, саммит шос в самарканде