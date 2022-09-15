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Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд для участия в саммите ШОС

Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 15.09.2022

Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд для участия в саммите ШОС

Президенты Таджикистана и Туркмении Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов в четверг прибыли в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T06:48

2022-09-15T06:48

2022-09-15T08:32

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туркмения

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД (Узбекистан), 15 сен - РИА Новости. Президенты Таджикистана и Туркмении Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов в четверг прибыли в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.Саммит ШОС в Самарканде состоится 15-16 сентября.По данным пресс-службы, Бердымухамедов 15 сентября также прибыл в страну "для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя".Накануне на саммит уже прилетели лидеры Ирана, Китая, Киргизии и Монголии.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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Максим Горбачев

в мире, таджикистан, туркмения, саммит шос в самарканде