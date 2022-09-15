06:48 15.09.2022 (обновлено: 08:32 15.09.2022)
Рахмон и Бердымухамедов прибыли в Самарканд для участия в саммите ШОС
Президенты Таджикистана и Туркмении прибыли в Самарканд для участия в саммите ШОС
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
САМАРКАНД (Узбекистан), 15 сен - РИА Новости. Президенты Таджикистана и Туркмении Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов в четверг прибыли в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Саммит ШОС в Самарканде состоится 15-16 сентября.
"Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 15 сентября прибыл в город Самарканд для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Бердымухамедов 15 сентября также прибыл в страну "для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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