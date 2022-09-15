13:33 15.09.2022 (обновлено: 16:44 15.09.2022)
Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным
Президент Туркмении Бердымухамедов уронил свои записи на встрече с Путиным на саммите ШОС
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде уронил свои записи, предположительно, с речью.
На кадрах видно, что президенты двух государств после рукопожатий направились к столу, после чего сели друг напротив друга. В этот момент туркменский лидер положил заметки на стол, но зацепил их рукой, в результате чего они упали.
На кадрах видно, что президенты двух государств после рукопожатий направились к столу, после чего сели друг напротив друга. В этот момент туркменский лидер положил заметки на стол, но зацепил их рукой, в результате чего они упали.
Саммит проходит 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.