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Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным - РИА Новости, 15.09.2022
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Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным
Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным - РИА Новости, 15.09.2022
Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде уронил свои записи,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:33
2022-09-15T16:44
в мире
сердар бердымухамедов
владимир путин
туркмения
россия
шос
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде уронил свои записи, предположительно, с речью. На кадрах видно, что президенты двух государств после рукопожатий направились к столу, после чего сели друг напротив друга. В этот момент туркменский лидер положил заметки на стол, но зацепил их рукой, в результате чего они упали.Саммит проходит 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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Лист с заготовленной речью выпал из рук президента Туркмении во время встречи с Путиным
Президент Туркмении потерял речь рядом с Путиным
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в мире, сердар бердымухамедов , владимир путин, туркмения, россия, шос
В мире, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, Туркмения, Россия, ШОС
13:33 15.09.2022 (обновлено: 16:44 15.09.2022)
 
Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным

Президент Туркмении Бердымухамедов уронил свои записи на встрече с Путиным на саммите ШОС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде уронил свои записи, предположительно, с речью.

На кадрах видно, что президенты двух государств после рукопожатий направились к столу, после чего сели друг напротив друга. В этот момент туркменский лидер положил заметки на стол, но зацепил их рукой, в результате чего они упали.
Саммит проходит 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
13:09
Запад не держит своего слова, заявил Путин
 
В миреСердар БердымухамедовВладимир ПутинТуркменияРоссияШОС
 
 
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