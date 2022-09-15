https://ria.ru/20220915/putin-1816973768.html

Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным

Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным - РИА Новости, 15.09.2022

Президент Туркмении обронил заметки на встрече с Путиным

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде уронил свои записи,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:33

2022-09-15T13:33

2022-09-15T16:44

в мире

сердар бердымухамедов

владимир путин

туркмения

россия

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816945412_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b7702637b713f96a0c1b74d304ab1a96.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи с главой России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде уронил свои записи, предположительно, с речью. На кадрах видно, что президенты двух государств после рукопожатий направились к столу, после чего сели друг напротив друга. В этот момент туркменский лидер положил заметки на стол, но зацепил их рукой, в результате чего они упали.Саммит проходит 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20220915/zapad-1816965474.html

туркмения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лист с заготовленной речью выпал из рук президента Туркмении во время встречи с Путиным Президент Туркмении потерял речь рядом с Путиным 2022-09-15T13:33 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сердар бердымухамедов , владимир путин, туркмения, россия, шос