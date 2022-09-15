https://ria.ru/20220915/putin-1816884593.html

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд - РИА Новости, 15.09.2022

Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:26

2022-09-15T07:26

2022-09-15T08:32

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россия

саммит шос в самарканде

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции. В частности, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, он обсудит с президентом Турции Тийипом Эрдоганом поставки российского газа, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лире.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема в организацию Ирана и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220915/rol-1816880115.html

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Максим Горбачев

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