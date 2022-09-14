https://ria.ru/20220914/shos-1816664039.html

Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС

Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС - РИА Новости, 14.09.2022

Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС

Египет и Катар получили статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистана. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:59

2022-09-14T10:59

2022-09-14T10:59

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ТАШКЕНТ, 14 сен - РИА Новости. Египет и Катар получили статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистана."В Ташкенте 14 сентября в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС", - говорится в сообщении на сайте МИД.По данным ведомства, документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египета Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220906/shos-1814667858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, катар, египет, шос, узбекистан