Рейтинг@Mail.ru
Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/shos-1816664039.html
Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС
Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС - РИА Новости, 14.09.2022
Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС
Египет и Катар получили статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистана. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:59
2022-09-14T10:59
в мире
катар
египет
шос
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:96:2783:1661_1920x0_80_0_0_7a42c949cfdb7eb3f6848615367cb5d0.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен - РИА Новости. Египет и Катар получили статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистана."В Ташкенте 14 сентября в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС", - говорится в сообщении на сайте МИД.По данным ведомства, документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египета Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220906/shos-1814667858.html
катар
египет
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_243320aaa4d5515ef424d6e5ca6877ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, египет, шос, узбекистан
В мире, Катар, Египет, ШОС, Узбекистан
10:59 14.09.2022
 
Египет и Катар получили статус партнеров по диалогу ШОС

МИД Узбекистана объявил о присвоении Египту и Катару статуса партнеров по диалогу ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 14 сен - РИА Новости. Египет и Катар получили статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистана.
Ташкенте 14 сентября в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС", - говорится в сообщении на сайте МИД.
По данным ведомства, документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египета Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств — членов ШОС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 08:00
Исламский мир нашел способ отказать Западу
 
В миреКатарЕгипетШОСУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала