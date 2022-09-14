https://ria.ru/20220914/gonchar-1816653811.html

Денис Гончар: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья

Денис Гончар: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья - РИА Новости, 14.09.2022

Денис Гончар: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья

Москва находится в тесном контакте с Азербайджаном и Арменией в свете резкого обострения ситуации на границе двух стран, заявил РИА Новости директор четвертого... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:00

2022-09-14T11:00

2022-09-14T11:01

интервью

ильхам алиев

сергей лавров

алан гаглоев

россия

азербайджан

армения

обсе

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Москва находится в тесном контакте с Азербайджаном и Арменией в свете резкого обострения ситуации на границе двух стран, заявил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал о том, как Россия может способствовать примирению двух стран, какие шаги предпринимаются для восстановления транспортных коммуникаций в регионе, и возможна ли в свете последних событий встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.– Между Азербайджаном и Арменией регулярно возникают пограничные инциденты. И та, и другая сторона связывают это с отсутствием выверенной линии госграницы. В каком состоянии находится процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, который мог бы существенно помочь в нормализации двусторонних отношений?– Еще в 2021 году в ходе контактов лидеров России, Азербайджана и Армении было достигнуто совместное понимание, что оптимальным решением пограничных споров призвано стать создание двусторонней комиссии по делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы. Итогом трехсторонних межведомственных консультаций высокого уровня стала зафиксированная в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 26 ноября 2021 года договоренность предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию указанной двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон.С учетом особой чувствительности пограничных вопросов как для Армении, так и Азербайджана потребовалось приложить немало усилий, чтобы запустить процесс делимитации. Первая – организационная – встреча национальных делегаций состоялась 24 мая на армяно-азербайджанской границе. Вторая прошла в Москве 30 августа. При том понимании, что основная работа будет вестись между Баку и Ереваном, Россия готова делиться своим уникальным опытом в сфере делимитации и демаркации границ на постсоветском пространстве, предоставлять картографические и иные материалы и оказывать другое необходимое консультативно-техническое содействие.Поскольку процесс делимитации армяно-азербайджанской границы находится на начальной стадии, наша задача – создать все необходимые условия, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы, способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в приграничье без вмешательства в эту деятельность извне, избегать политизации и обострений в столь чувствительных для обеих сторон пограничных вопросах.К сожалению, без срывов не обходится. В ночь на 13 сентября обстановка в армяно-азербайджанском приграничье резко обострилась. Вчера МИД России в этой связи сделал заявление, призвав стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня. Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Предпринимаем необходимые меры в целях содействия скорейшей стабилизации ситуации.– В начале августа наблюдалось обострение ситуации вокруг Лачинского коридора, связывающего Армению с Карабахом. Стороны обвиняли друг друга в провоцировании инцидентов. Не обошлось и без жертв. Удастся ли в итоге урегулировать разногласия таким образом, чтобы найденные решения отвечали интересам обеих сторон? Под чьим контролем и как будет функционировать Лачинский коридор?– Любая эскалация напряженности в Карабахе вызывает у России серьезную озабоченность. Четвертого августа МИД России опубликовал заявление в связи с обострением ситуации в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. Для стабилизации обстановки были предприняты энергичные усилия, как со стороны российских миротворцев "на земле", так и по линии руководства МИД и Минобороны России. Тема обсуждалась на высшем уровне.И Баку, и Ереван исходят из того, что урегулирование всех вопросов вокруг Лачинского коридора должно вестись в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Пунктом 6 заявления предусматривается: "по согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута".Главным итогом предпринятых за последний месяц усилий стало достижение общего понимания, что новая дорога по Лачинскому коридору начнет функционировать с 1 апреля 2023 года. При этом с 30 августа текущего года движение осуществляется по временному маршруту в объезд города Лачина и других населенных пунктов, расположенных в пределах зоны безопасности старой трассы коридора. В результате договоренности между армянской и азербайджанской сторонами и по согласованию с командованием Российского миротворческого контингента 24 августа было завершено переселение всех жителей указанных населенных пунктов.Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года перейдут на новый маршрут.– Девятого ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о необходимости разблокирования транспортных связей в регионе и, в частности, транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой. Однако этого до сих пор не произошло. Когда конкретно начнется реализация таких проектов, и будут ли российские компании участвовать в них?– Восстановление транспортных коммуникаций в регионе является одним из ключевых элементов армяно-азербайджанской нормализации. Как я уже сказал, в рамках трехсторонней группы ведется согласование "пакета" основных проектов с акцентом на запуск железнодорожного и автомобильного сообщения между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом на соседние страны. В число таких проектов входит и строительство железной дороги, а также автотрассы между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Сюникской области Армении.Рассчитываем, что на очередном заседании трехсторонней группы мы сможем выйти на "пакетную" договоренность. После этого будет запущена реализация конкретных проектов, к участию в которых смогут подключиться все заинтересованные компании. Уверен, что по итогам объявленных тендеров среди участников будут и российские операторы.– Каковы в целом перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном? Планируются ли трехсторонние контакты на высшем уровне в ближайшее время?– Действительно, комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении позволил запустить системную работу по нормализации отношений Баку и Еревана. С азербайджанскими и армянскими партнерами согласованы основные направления и механизмы взаимодействия, которые будут способствовать восстановлению доверия между двумя народами, формированию условий для долгосрочного мира и стабильности, устойчивых межгосударственных связей. И, конечно же, роль гаранта мира и безопасности в регионе выполняет российский миротворческий контингент, размещенный вдоль Лачинского коридора и линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.В конкретном плане по линии трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России проделана серьезная работа в целях запуска проектов по разблокированию экономических и транспортных связей. Дан старт деятельности двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России. Ведутся переговоры по проекту мирного договора, налаживается диалог по линии гражданского общества.Очевидно, что мы находимся только в начале непростого пути примирения между двумя странами. Достижение устойчивых результатов потребует времени и существенных усилий с обеих сторон. Россия настроена на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации трехсторонних договоренностей. Все соответствующие контакты, в том числе на высшем и высоком уровнях, по линии профильных ведомств и командования миротворцев, носят регулярный характер. В случае принятия решения о проведении очередной трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России соответствующий анонс будет сделан по линии пресс-службы Кремля.– Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что необходимо "попрощаться" с посредничеством Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, а до этого глава МИД России заявлял, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В каком сейчас состоянии Минская группа? Возможно ли возобновление ее работы? Есть ли вообще в ней необходимость в нынешних условиях?– Формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ был парализован после того, как американский и французский сопредседатели "заморозили" взаимодействие с российским коллегой 24 февраля сего года, без предварительного уведомления и консультаций. Такое грубое нарушение базового принципа работы "тройки" – правила консенсуса – произошло впервые в тридцатилетней истории Минской группы ОБСЕ.Через какое-то время из Парижа стали поступать опосредованные сигналы о готовности возобновить контакты по линии сопредседателей, как будто ничего не случилось. Между тем мы до сих пор не получили внятных разъяснений причин блокировки работы площадки. Нет и гарантий, что подобные деструктивные акции не повторятся в будущем под очередным надуманным предлогом. Напомню также прописную истину: всякий посредник имеет шанс на успех, если в его услугах заинтересованы все стороны того или иного спора. Такого консенсуса не сложилось.Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не должны зависеть от капризов западных игроков. У нас обширное поле для совместной работы с Баку и Ереваном по реализации трехсторонних договоренностей наших лидеров.– Баку представил свою версию "Базовых принципов установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", Ереван – свою. Как идет процесс согласования текста мирного договора, и какова в нем роль России?– Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность.Чтобы придать этим усилиям системный и предметный характер, министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на посла по особым поручениям Игоря Ховаева функции своего спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнеров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце. Хотел бы подчеркнуть, что российское содействие оказывается исключительно в тех формах и объеме, которые приемлемы для обеих сторон.– В Брюсселе 31 августа состоялся очередной саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Как вы оцениваете роль ЕС в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений?– Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ. Есовцы даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья. Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем. Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе.– Как вы оцениваете текущий диалог с Баку в контексте имплементации подписанной 22 февраля на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой?– Принятие президентами России и Азербайджана упомянутой декларации стало исторической вехой для наших стран. Документ задает четкий вектор дальнейшей совместной работе на годы вперед.Весьма символично, что Москва и Баку вышли на союзничество именно в год 30-летия установления дипломатических отношений и 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном. По сути, в юбилейный год был подытожен наработанный за все это время позитив в нашем двустороннем взаимодействии, которое отныне будет идти на качественно новом уровне. При этом фундамент наших отношений остается неизменным – это традиции дружбы и добрососедства, глубокие культурные и гуманитарные связи между народами наших стран, а также принципы добрососедства, взаимного уважения и доверия.Разумеется, такой всеобъемлющий документ стал отражением и плодотворно развивающегося политического диалога, в том числе на высшем уровне. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев поддерживают регулярные и доверительные контакты. В текущем году, даже несмотря на пандемийные ограничения, лидеры дважды встречались в очном формате – 22 февраля в Москве и 29 июня в Ашхабаде "на полях" Шестого Каспийского саммита. На постоянной связи находятся министры иностранных дел России Сергей Лавров и Азербайджана Джейхун Байрамов. Динамично продвигается межотраслевое сотрудничество. Причем такую работу Москва и Баку эффективно выстраивают в новых геополитических реалиях. Удовлетворены уровнем военно-технического взаимодействия. Азербайджанские военные приняли участие в четырех дисциплинах Армейских международных игр "АрМИ-2022". В рамках этого мероприятия в Азербайджане проводился конкурс "Кубок моря", по итогам которого российские и азербайджанские моряки были признаны победителями.В работу по расширению российско-азербайджанского сотрудничества активно вовлечены и российские регионы. В межрегиональной кооперации с Азербайджаном участвует более 70 субъектов Российской Федерации.В нашем распоряжении солидный международно-правовой инструментарий – порядка 150 договоров и соглашений. Мы подготовили еще несколько десятков проектов документов. Рассчитываем, что в ближайшее время мы сможем выйти с азербайджанскими друзьями на подписание хорошего пакета новых соглашений.Хотел бы подчеркнуть, что принципиальный настрой Баку на развитие союзнических отношений с Москвой заслуживает в эти непростые для международных отношений времена особого уважения. Будем развивать наше союзничество без оглядки на внешнюю конъюнктуру.– Как нынешняя волатильность международной обстановки сказывается на торгово-экономической кооперации с Азербайджаном? Каковы дальнейшие перспективы сближения Баку с евразийскими интеграционными инициативами?– Делается все, чтобы перспективы дальнейшего развития двусторонних связей не зависели от попыток Запада нанести ущерб нашему сотрудничеству с ближайшими соседями, включая Азербайджан. Конечно, тектонические изменения в международных отношениях и мировой экономике не могут не оказывать влияния. Тем не менее, совместными усилиями нам удается не только своевременно реагировать на возникающие риски, но и создавать новые возможности.Успешно реализуются шесть "дорожных карт", подписанных Путиным и Алиевым в сентябре 2018 года, обсуждаются новые инвестиционные проекты. Определены перспективные ниши и направления работы в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве и финансово-банковской сфере.В прошлом году, в июле и ноябре, состоялись деловые миссии ведущих российских промышленных, транспортных и консалтинговых компаний в Азербайджан. В этом году в апреле была организована деловая миссия российских энергетических компаний. Осенью планируется очередная бизнес-миссия по вопросам сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.Показатели двустороннего товарооборота между РФ и Азербайджаном говорят сами за себя. С января по июнь текущего года он составил 1,67 миллиарда долларов – рост на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия в тройке крупнейших торгово-экономических партнеров Азербайджана. Основные статьи российского экспорта включают продовольственные товары, машины, оборудование и древесину и металлы. Россия также лидирует по объемам импорта азербайджанской ненефтяной продукции: мы, в частности, крупнейший потребитель азербайджанской сельхозпродукции. Российские инвестиции в Азербайджан достигают 4,5 миллиарда долларов, азербайджанские в Россию – 1,5 миллиарда долларов.Продолжается сотрудничество в промышленной сфере. В настоящее время в Азербайджане свыше одной тысячи компаний с российским капиталом. Реализуются совместные флагманские проекты: сервисного центра вертолетной техники АО "Вертолеты России", завода по производству полимерных строительных материалов "Пеноплекс", фармацевтического завода компании "Р-Фарм". "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть" участвуют в разведке, добыче, транспортировке и поставках азербайджанских углеводородов.Важный приоритет – транспортно-логистическая сфера. Речь идет о модернизации пунктов пропуска и подъездных путей на российско-азербайджанской границе в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг", внедрении интеллектуальных транспортных систем и технологий, обеспечении "прослеживаемости" перемещения грузов.Дополнительный импульс двусторонней торговле могут придать контакты Баку с евразийскими интеграционными структурами. Значимым событием стало участие 25 августа премьер-министра Азербайджана Али Асадова в качестве почетного гостя в заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате.Считаем, что сближение с ЕАЭС полностью отвечает интересам Азербайджана. Азербайджанские партнеры могут сполна воспользоваться преимуществами единых рынков товаров, услуг и капиталов союза. Азербайджанские друзья могут и впредь полностью рассчитывать на поддержку России на этом пути.– В Армении во многих местах возможно использование карт платежной системы "Мир". Ведутся ли переговоры о такой возможности с Азербайджаном?– "Мир" является успешно функционирующей международной платежной системой. Вопросы ее внедрения в Азербайджане предметно обсуждались в ходе 20-го заседания российско-азербайджанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Баку 26 апреля. Уверены, что введение в оборот в Азербайджане карт "Мир" даст дополнительный серьезный толчок экономическому сотрудничеству и развитию туризма из России.– Какие меры предпринимаются для сохранения и продвижения русского языка и культуры в Азербайджане?– Культурно-гуманитарная сфера в диалоге с Азербайджаном неизменно остается в фокусе нашего внимания. Предпринимаем практические шаги по укреплению сотрудничества по вопросам молодежной политики, образования, спорта и туризма.В марте в Азербайджане состоялся I Форум молодежных инициатив России и Азербайджана, собравший студентов, лидеров молодежных общественных объединений, представителей профильных органов государственной власти. Следующая встреча –19-22 сентября в Нижнем Новгороде. Проведение VII Бакинского международного гуманитарного форума предварительно запланировано на октябрь 2022 года.Благодарны Баку за последовательную линию на сохранение и развитие русского языка в республике. Азербайджан традиционно занимает ведущие позиции на пространстве СНГ по объему "русского сектора" в средних учебных заведениях. В Азербайджане 341 школа с обучением на русском языке, в азербайджанских высших учебных заведениях распространены русскоязычные факультеты. В Баку уже несколько лет успешно функционирует филиал МГУ и филиал Первого московского государственного медицинского университета.Мы заинтересованы в сохранении единого гуманитарного пространства между нашими странами. В российских вузах обучается свыше 11 тысяч азербайджанских граждан, из них около одной тысячи соответственно – за счет бюджетных ассигнований.В нашей совместной работе – ряд интересных инициатив по развитию русского языка в Азербайджане. На созданном по заказу Россотрудничества интернет-портале "Система поддержки русских школ" в настоящий момент зарегистрированы 73 азербайджанские образовательные организации с обучением на русском языке. Число слушателей на курсах русского языка при Российском информационно-культурном центре в Баку составило 158 человек. Продолжается реализация программы повышения квалификации специалистов русского языка как иностранного, в этом году планируется участие представителей из Азербайджана.– Двадцать девятого августа президент России и премьер-министр Армении провели телефонный разговор в связи с отмечаемым в этот день 25-летием базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между нашими странами. Ранее в текущем году отмечалось 30-летие установления двусторонних дипотношений. Какие мероприятия состоялись или намечены к проведению в связи с этими юбилейными датами?– Упомянутые вами юбилейные события стали важными вехами развития российско-армянского сотрудничества. За прошедшие годы удалось заметно продвинуть практическое взаимодействие с Ереваном по самому широкому спектру направлений, выстроить интенсивный политический диалог.Нынешний год выдался особенно богатым на двусторонние контакты. Серьезный импульс придал приуроченный к 30-летию установления дипотношений официальный визит в Россию Пашиняна 19-20 апреля. Одним из важных итогов стало принятие совместного заявления по всему вопросов, а также подписание солидного пакета документов, которые дополнили нашу внушительную договорно-правовую базу.Не менее насыщенно взаимодействие с армянскими друзьями выстроено по парламентской и межведомственной линиям. Так, дважды в год проходят заседания двусторонней Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. До конца года намечена серия значимых переговоров по линии ведомств экономического и культурно-гуманитарного блока. Состоится очередная сессия межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в Ереван направится представительная бизнес-миссия, пройдут межрегиональный и молодежный форумы, а также Дни духовной культуры России в Армении.Армянские союзники приняли активное участие в Армейских международных играх "АрМИ-2022". Проведены обстоятельные переговоры на уровне руководителей оборонных ведомств и генштабов наших стран.– Судя по заявлениям ряда официальных лиц, в первые месяцы 2022 года фиксировался значительный рост товарооборота между Россией и Арменией. Удалось ли сохранить эту тенденцию в условиях усиления антироссийских санкций?– В нынешних геополитических реалиях государствам, имеющим годами выстроенные связи со своими ближайшими соседями, сообща проще противостоять давлению и вызовам извне. Наглядное подтверждение этому – наше взаимодействие с Ереваном. Односторонние рестрикции Запада лишь подтолкнули к уплотнению кооперации. Отмечаем солидный прирост товарооборота, включая экспорт и импорт, за первые полгода на 42% (1,6 миллиарда долларов), что является рекордным показателем за последние нескольколет. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении, а также крупнейшим инвестором в армянскую экономику: общий объем российских капиталовложений превысил два миллиарда долларов.Причем это далеко не предел. Основные показатели двусторонней торговли уже в ближайшее время могут существенно возрасти. Есть конкретные планы по наращиванию кооперации в энергетике, включая атомную и горнорудную промышленность, транспорт, логистику.Российские экономоператоры, включая ПАО "Газпром", "Росатом", РЖД, РУСАЛ, "Банк ВТБ", Геопромайнинг, создают в республике новые производства и рабочие места, осуществляют трансфер современных технологий, готовят кадры, являются крупными налогоплательщиками.Сотрудничество с Арменией укрепляется и в рамках общих интеграционных механизмов. Сегодня особое значение приобретает снятие избыточных торговых барьеров, формирование новых логистических цепочек, расширение использования национальных валют при взаимных расчетах. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС в последний год рос на 20% (достиг 2,7 миллиарда долларов), экспортные поставки в рамках Союза – на 25%, что превосходит темпы роста товарооборота с третьими государствами.– В конце августа – начале сентября в Армении проходил онлайн-фестиваль "Дни российского кино". Начинание безусловно позитивное, однако хотелось бы понять, что делается для наращивания российско-армянского гуманитарного присутствия в Армении непосредственно "на земле".– Действительно, с 22 августа по 12 сентября в республике впервые прошел онлайн-фестиваль "Дни российского кино". В программе – пять отечественных картин, из которых две – мультипликационные.Ключевой задачей на гуманитарном треке является укрепление общего образовательного, научного и языкового пространств. С этой целью наращиваем присутствие в регионах республики. Так, 17 сентября состоится открытие в городе Капане нового отделения "Дома Русской книги". Энергично работают Русские дома в Ереване и Гюмри, а также информационно-контактные центры Россотрудничества в Ванадзоре, Иджеване и Капане. Ощутимый вклад в популяризацию русскоязычной культуры, литературы и образования вносит "Дом Москвы", который открыл в Ереване, Армавире, Ванадзоре, Иджеване и селе Малишка "русские центры".Работаем над увеличением в республике количества русских школ, повышением качества преподавания русского языка, а также над повышением частоты проводимых в Армении мероприятий с участием отечественных исполнителей, включая проведение театральных гастролей. Немалый потенциал – в обменах музейными экспозициями. На сентябрь в республике намечена презентация флагманских музеев России и Армении.Дни культуры Армении в России состоялись 10-13 июня: в Москве и Кисловодске выступили Национальный филармонический оркестр Армении и Струнный квартет имени Комитаса.– Недавно в Абхазии и Южной Осетии отмечали очередную годовщину их признания Российской Федерацией. Как вы оцениваете достигнутый уровень взаимодействия России с этими республиками и основные направления двустороннего сотрудничества на перспективу?– Признав Абхазию и Южную Осетию в 2008 году, Россия гарантировала их безопасность и мирное будущее, основанное на партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве. С российской стороны оказывается активное содействие государственному строительству и социально-экономическому развитию республик, в том числе в рамках соответствующих инвестиционных программ, укреплению их международных позиций. Необходимо отметить, что значительное большинство жителей этих стран имеют также и российское гражданство, то есть масштабная финансовая помощь Абхазии и Южной Осетии со стороны России – это еще и помощь нашим соотечественникам.Знаковой демонстрацией союзнических отношений наших стран стала поддержка специальной военной операции России на Украине, оказанная Сухумом и Цхинвалом, включая предоставление гуманитарной помощи жителям Донбасса.Конечно, создание эффективных институтов власти и современной экономики – дело непростое, зачастую требующее непопулярных решений в интересах долгосрочного развития. Однако трудно отрицать, что за последние годы обе молодые закавказские республики добились значимых успехов. Об этом свидетельствуют, например, следующие цифры. Объем ВВП Абхазии за последние двенадцать лет увеличился в два с половиной раза – с 15,6 миллиарда рублей в 2009 году до 37,7 миллиарда рублей в 2021 году. Внешнеторговый оборот за этот же период вырос в пять раз – с 7,1 до 35,92 миллиарда рублей, причем экспорт – более чем в шесть раз, с 0,88 до шести миллиардов. Поступления в госбюджет выросли с 1,7 миллиарда рублей в 2008 году до 9,111 миллиарда рублей в 2021 году.Отмечается и рост макроэкономических показателей по всем ключевым сегментам экономики Южной Осетии. ВВП вырос с 3,56 миллиарда рублей в 2014 году до 6,601 миллиарда рублей в 2021 году. Объем промышленной продукции – с 0,3 до 1,590 миллиарда рублей. Доходы госбюджета увеличились за тот же период с 0,689 до 1,541 миллиарда рублей.На обозримую перспективу приоритетом остается продолжение работы по выполнению основополагающих двусторонних договоров Российской Федерации с Абхазией – "О союзничестве и стратегическом партнерстве" от 24 ноября 2014 года и с Южной Осетией – "О союзничестве и интеграции" от 18 марта 2015 года, которые предусматривают создание общих пространств обороны и безопасности, меры по интеграции в сфере таможенного дела, социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения.Важное значение будет иметь осуществление разработанных с российским участием государственных программ социально-экономического развития каждой республики на 2022-2025 годы, а в случае Абхазии – также утвержденной в ноябре 2020 года программы формирования общего социального и экономического пространства с Россией на основе гармонизации абхазского законодательства с российским. Как раз в августе были подписаны двусторонние соглашения о содействии реализации указанных госпрограмм. Одна из ключевых задач – повысить самодостаточность Абхазии и Южной Осетии, одновременно укрепив производственные и торговые цепочки, связывающие их с Россией.В целом, сохраняющийся мир в этом регионе Закавказья и успехи развития республик лишь подтверждают, что выбранный Россией в 2008 году курс был единственно правильным.– В начале августа Россию посетил с визитом глава Южной Осетии Алан Гаглоев, который приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации до завершения консультаций. Когда может состояться следующий визит, и как протекает работа по выработке шагов, необходимых для референдума?– Действительно, 30 мая президент Республики Южная Осетия (РЮО) Алан Гаглоев подписал указ "О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации", приостановив действие указа его предшественника о проведении референдума по данной теме. К слову, напомню, что экс-президент Анатолий Бибилов предложил к внесению на голосование вопрос "об объединении" двух стран, однако, как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая схема нереализуема, поскольку предполагает создание некоего "третьего" государства. Двадцать первого июня 2022 года на сайте главы РЮО было опубликовано заявление по итогам прошедших российско-югоосетинских консультаций, в котором указано на то, что назначенный Бибиловым плебисцит не был согласован с Москвой. В документе также подтверждено, что двусмысленность вышеупомянутой формулировки исключает возможность ее исполнения.Исходим из того, что югоосетинский народ должен прийти к твердому национальному консенсусу относительно юридически обоснованных форм и темпов углубления интеграции с Российской Федерацией. По поступлении конкретных предложений они будут рассмотрены Москвой в установленном внутригосударственными процедурами порядке. Таким образом, можно сказать, что вопрос о референдуме на данный момент на повестке дня не стоит.В ходе состоявшейся в начале августа рабочей поездки Алана Гаглоева в Москву обсуждались актуальные аспекты содействия развитию экономической и социальной сфер республики, что остается приоритетом двустороннего взаимодействия.– Как продвигается российско-грузинский диалог по имеющимся каналам взаимодействия, прежде всего между председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе? Стоит ли ожидать новых контактов в ближайшее время?– Несмотря на все политические перипетии в наших отношениях с Грузией, двусторонний диалог между Москвой и Тбилиси не прерывался. Залогом его устойчивости является общая убежденность в том, что добрососедское взаимодействие всецело отвечает интересам народов России и Грузии, объединенных общей историей и культурой, миллионами человеческих судеб.В отсутствие дипломатических отношений важным каналом двустороннего общения с Тбилиси остается неформальный механизм встреч Карасина и Абашидзе, инициированный грузинским руководством в 2012 году в рамках курса на двустороннюю нормализацию и всецело поддержанный Москвой. В его рамках ведется деполитизированное обсуждение различных аспектов российско-грузинских связей с акцентом на торгово-экономические, транспортные и гуманитарные вопросы. Во многом благодаря существованию данного формата удалось добиться осязаемых практических результатов. Активизировались контакты между людьми, развивается торговля. Среди реализованных договоренностей – проведение нескольких очных российско-грузинских межведомственных консультаций на границе по вопросам обеспечения бесперебойной работы пунктов пропуска на Военно-грузинской дороге.После длительного перерыва в 2021-2022 годах совместными усилиями были организованы поездки группы паломников из Северной Осетии на расположенные в Трусовском ущелье Казбегского района Грузии родовые захоронения. Это подтверждает способность Москвы и Тбилиси в духе доброй воли находить взаимопонимание даже по столь чувствительным вопросам.С учетом известных карантинных ограничений с 2020 года встречи Карасина и Абашидзе проходили в дистанционном режиме. Последняя (с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта двух стран) – в ноябре 2021 года по видеоконференцсвязи. С тех пор контакт поддерживался по телефону. С учетом нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в практическую плоскость встанет вопрос и о проведении очередной очной встречи.– Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС, однако это не коснулось Грузии. Считаете ли вы, что отсутствие поддержки со стороны Тбилиси санкционных мер против России стало одной из причин, почему Грузии не предоставили статус кандидата в Евросоюз?– Этот вопрос было бы правильнее адресовать Брюсселю, а также представителям государств-членов Евросоюза, принимавшим соответствующее решение в июне. Что касается введенных ЕС нелегитимных антироссийских рестрикций, то наше отношение на этот счет хорошо известно. Надеемся, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного подхода, руководствуясь коренными интересами своего народа и национального бизнеса, а не навязываемыми извне конфронтационными схемами.– Как в Москве оценивают прошедшие в Грузии учения "Noble Partner 2022" с участием США и еще около 20 стран? Есть ли основания предполагать, что под видом этих учений государства-члены НАТО оставят часть контингента в Грузии на постоянной основе?– Видим в продолжающемся курсе на втягивание Грузии в НАТО и сопутствующей ему активности, в том числе через накачку страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса на ее территории, не только вызов интересам России и наших союзников в регионе, но и серьезную угрозу стабильности и безопасности на Южном Кавказе в целом. Сторонники "существенной поддержки" Грузии должны осознавать меру своей ответственности и понимать, что принципиальные моменты в развитии сотрудничества Тбилиси и НАТО будут учитываться нами самым серьезным образом. В Москве обратили внимание на то, что в рамках завершившихся на днях двухнедельных многонациональных маневров "Noble Partner 2022" отрабатывалась, в том числе, переброска тяжелой военной техники блока из Европы в Грузию, на этот раз сухопутным маршрутом через Турцию. Считаем, что рецепт региональной безопасности состоит в выстраивании Грузией добрососедских отношений со всеми странами региона.– Работа Международных женевских дискуссий, призванных способствовать укреплению стабильности и безопасности в Закавказье через поддержание постоянного прямого диалога Грузии с Абхазией и Южной Осетией, вот уже несколько месяцев остается парализованной. Каковы, на ваш взгляд, причины простоя данного формата, есть ли шансы на возобновление работы в ближайшее время?– Мы уже неоднократно выражали серьезное беспокойство по поводу многомесячного простоя Женевского формата, во многом благодаря которому в последние годы удавалось поддерживать приемлемый уровень стабильности и безопасности в закавказском регионе. Все началось с немотивированного отказа "тройки" сопредседателей (от ООН, ОБСЕ, ЕС) провести планировавшийся на конец марта текущего года 56-й раунд. За несколько недель до него организаторы уведомили о том, что встреча в намеченные ранее сроки не состоится. При этом разумные причины такой отмены приведены не были, хотя большинство делегаций выражало готовность приехать на раунд.Вместо этого от западных партнеров стали чаще слышать утверждения о невозможности "вести дела в прежнем режиме" ("no business as usual"). Если следовать такой логике, то тогда становится проблематичным и проведение заседаний Женевских дискуссий на территории Швейцарии. После того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии, швейцарская сторона объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки. Как следствие, нами был поставлен вопрос о переносе раундов в другое, более приемлемое для всех участников переговоров место.Ожидаем от сопредседателей четких и внятных ответов на все поставленные нами вопросы, которые снимали бы российские озабоченности. Рассчитываем, что это позволит возобновить давно назревшую работу Женевских дискуссий.Важно, что, несмотря на отсутствие контактов в Женеве, работа по поддержанию стабильности и безопасности в Закавказье продолжается "на земле". Речь, прежде всего, идет о собирающемся на свои регулярные заседания Механизме по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-югоосетинской границе в населенном пункте Эргнет. В текущем году состоялось четыре встречи, следующая запланирована на 23 сентября. По общему мнению всех участников, ситуация в приграничье оценивается как относительно спокойная. На очереди – возобновление работы аналогичного механизма на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал. Ждем официальный ответ на переданные Сухумом сопредседателю от ООН в конце прошлого года предложения по его обновленной повестке.

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Влада Копылова

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