Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/erdogan-1816744544.html
СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана
СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер со... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:12
2022-09-14T16:16
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
армения
азербайджан
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805312008_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_be12816186c57937ef479ec2e22aa2ea.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.Он уточнил, что переговоры пройдут на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, который намечен на 15-16 сентября.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
турция
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805312008_296:0:2960:1998_1920x0_80_0_0_b93eb007569fa3f7db9c125902b8cf33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, армения, азербайджан, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, одкб, григорий карасин
В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Армения, Азербайджан, Россия, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, ОДКБ, Григорий Карасин
15:12 14.09.2022 (обновлено: 16:16 14.09.2022)
 
СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Рейтер: Эрдоган обсудит с Путиным в Самарканде ситуацию на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Он уточнил, что переговоры пройдут на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, который намечен на 15-16 сентября.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 08:00
"Решительный ответ". Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
 
В миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияАрменияАзербайджанРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границеОДКБГригорий Карасин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала