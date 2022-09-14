https://ria.ru/20220914/erdogan-1816744544.html

СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана

СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер со... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:12

2022-09-14T15:12

2022-09-14T16:16

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

армения

азербайджан

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805312008_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_be12816186c57937ef479ec2e22aa2ea.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.Он уточнил, что переговоры пройдут на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, который намечен на 15-16 сентября.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

турция

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, армения, азербайджан, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, одкб, григорий карасин