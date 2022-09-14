15:12 14.09.2022 (обновлено: 16:16 14.09.2022)
СМИ: Эрдоган обсудит с Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Рейтер: Эрдоган обсудит с Путиным в Самарканде ситуацию на границе Армении и Азербайджана
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с Владимиром Путиным обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Он уточнил, что переговоры пройдут на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, который намечен на 15-16 сентября.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Экстренное заседание постоянного совета ОДКБ состоялось накануне по запросу Армении. Участники решили направить в регион миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.