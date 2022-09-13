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Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде

Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022

Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:13

2022-09-13T17:13

2022-09-13T17:13

владимир путин

юрий ушаков

самарканд

турция

россия

шос

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее", - сказал Ушаков журналистам"Большое место в ходе настоящих переговоров займут экономические вопросы в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты 5 июля в Сочи", - добавил он.

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самарканд

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, юрий ушаков, самарканд, турция, россия, шос, реджеп тайип эрдоган