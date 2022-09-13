Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/vstrecha-1816550275.html
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:13
2022-09-13T17:13
владимир путин
юрий ушаков
самарканд
турция
россия
шос
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752322449_117:0:3205:1737_1920x0_80_0_0_da2c5d2a9282810e8923e5d377a70f5f.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее", - сказал Ушаков журналистам"Большое место в ходе настоящих переговоров займут экономические вопросы в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты 5 июля в Сочи", - добавил он.
https://ria.ru/20220913/svpd-1816548441.html
самарканд
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752351641_0:0:3663:2748_1920x0_80_0_0_e9dfffd89ea52c31b5f387294b76d007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, юрий ушаков, самарканд, турция, россия, шос, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Самарканд, Турция, Россия, ШОС, Реджеп Тайип Эрдоган
17:13 13.09.2022
 
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде

Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят экономическое взаимодействие на встрече в Самарканде

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита.
"Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее", - сказал Ушаков журналистам
"Большое место в ходе настоящих переговоров займут экономические вопросы в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты 5 июля в Сочи", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 17:09
Путин и Раиси обсудят ситуацию вокруг СВПД на встрече в Самарканде
 
Владимир ПутинЮрий УшаковСамаркандТурцияРоссияШОСРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала