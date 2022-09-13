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Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде - РИА Новости, 13.09.2022
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:13
2022-09-13T17:13
2022-09-13T17:13
владимир путин
юрий ушаков
самарканд
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шос
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте, на встрече в Самарканде они обсудят зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.В Самарканде 15-16 сентября пройдет саммит ШОС. Лидеры стран пообщаются на полях саммита."Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее", - сказал Ушаков журналистам"Большое место в ходе настоящих переговоров займут экономические вопросы в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты 5 июля в Сочи", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, юрий ушаков, самарканд, турция, россия, шос, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Самарканд, Турция, Россия, ШОС, Реджеп Тайип Эрдоган
Ушаков назвал тему встречи Путина и Эрдогана в Самарканде
Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят экономическое взаимодействие на встрече в Самарканде