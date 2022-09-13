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Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220913/vetnam-1816319710.html
Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан
Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан - РИА Новости, 13.09.2022
Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан
Туроператоры открыли продажи путевок на вьетнамский курорт Нячанг и рассказали, сколько будет стоить отдых там, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:00
2022-09-13T14:00
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
казахстан
алма-ата
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на вьетнамский курорт Нячанг и рассказали, сколько будет стоить отдых там, сообщает АТОР.Вылет запланирован из аэропорта Алма-Аты на крыльях лоукостера VietJet Air. Программа стартует 26 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю.Отдыхающие могут выбрать: оплатить путевки с вылетом из Казахстана или включить в стоимость поездки еще и дорогу из Москвы в Алма-Ату и обратно.За десятидневную поездку во Вьетнам путешественники заплатят от 158 тысяч рублей на двоих, включая купленные самостоятельно билеты из России в Казахстан, подсчитали эксперты ассоциации.Это дешевле, чем аналогичный тур со стыковкой в Узбекистане: такая поездка обойдется как минимум в 194 тысячи рублей на двоих.
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туризм, новости - туризм, вьетнам, казахстан, алма-ата, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, куда можно лететь, узбекистан, лоукостеры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Казахстан, Алма-Ата, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, куда можно лететь, Узбекистан, лоукостеры
14:00 13.09.2022
 
Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан

АТОР: путевки во Вьетнам со стыковкой в Казахстане будут стоить от 158 тысяч рублей

© Pixabay / TeeFarmОстров Обезьян во Вьетнаме
Остров Обезьян во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Pixabay / TeeFarm
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на вьетнамский курорт Нячанг и рассказали, сколько будет стоить отдых там, сообщает АТОР.
Вылет запланирован из аэропорта Алма-Аты на крыльях лоукостера VietJet Air. Программа стартует 26 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю.
Отдыхающие могут выбрать: оплатить путевки с вылетом из Казахстана или включить в стоимость поездки еще и дорогу из Москвы в Алма-Ату и обратно.
За десятидневную поездку во Вьетнам путешественники заплатят от 158 тысяч рублей на двоих, включая купленные самостоятельно билеты из России в Казахстан, подсчитали эксперты ассоциации.
Это дешевле, чем аналогичный тур со стыковкой в Узбекистане: такая поездка обойдется как минимум в 194 тысячи рублей на двоих.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмВьетнамКазахстанАлма-АтаАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехать в выходныекуда можно лететьУзбекистанлоукостеры
 
 
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