https://ria.ru/20220913/vetnam-1816319710.html

Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан

Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан - РИА Новости, 13.09.2022

Россиянам предложили туры во Вьетнам через Казахстан

Туроператоры открыли продажи путевок на вьетнамский курорт Нячанг и рассказали, сколько будет стоить отдых там, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:00

2022-09-13T14:00

2022-09-13T14:00

туризм

туризм

новости - туризм

вьетнам

казахстан

алма-ата

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на вьетнамский курорт Нячанг и рассказали, сколько будет стоить отдых там, сообщает АТОР.Вылет запланирован из аэропорта Алма-Аты на крыльях лоукостера VietJet Air. Программа стартует 26 октября, рейсы будут выполняться дважды в неделю.Отдыхающие могут выбрать: оплатить путевки с вылетом из Казахстана или включить в стоимость поездки еще и дорогу из Москвы в Алма-Ату и обратно.За десятидневную поездку во Вьетнам путешественники заплатят от 158 тысяч рублей на двоих, включая купленные самостоятельно билеты из России в Казахстан, подсчитали эксперты ассоциации.Это дешевле, чем аналогичный тур со стыковкой в Узбекистане: такая поездка обойдется как минимум в 194 тысячи рублей на двоих.

https://ria.ru/20220719/tury-1803386728.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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