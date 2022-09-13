https://ria.ru/20220913/ushakov-1816459930.html

Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка

Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка - РИА Новости, 13.09.2022

Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка

Второй саммит Россия – Африка состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге, председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Фонд РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:32

2022-09-13T13:32

2022-09-13T13:44

юрий ушаков

россия

африка

фонд "росконгресс"

санкт-петербург

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Второй саммит Россия – Африка состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге, председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Фонд Росконгресс."Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации второго саммита Россия – Африка, который состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Председателем оргкомитета назначен помощник президента Российской Федерации Ю. В. Ушаков", - говорится в сообщении.Отмечается, что между РФ и странами Африканского континента поддерживается конструктивный и доверительный диалог, продолжают укрепляться дружественные отношения. Последовательно реализуются договоренности, достигнутые на первом саммите Россия-Африка, который прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств."Развитие всестороннего партнерства со странами Африки является одним из важнейших приоритетов внешней политики страны. Мы намерены и в дальнейшем укреплять доброжелательные отношения между нашими странами. Именно этой цели будет служить второй саммит и экономический форум Россия - Африка", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.Второй саммит Россия – Африка призван придать новый импульс торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и еще более расширить диапазон российско-африканского взаимодействия.

https://ria.ru/20220909/vts-1815642221.html

https://ria.ru/20220908/zerno-1815474374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юрий ушаков, россия, африка, фонд "росконгресс", санкт-петербург, в мире