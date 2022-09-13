13:32 13.09.2022 (обновлено: 13:44 13.09.2022)
Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка
Помощника президента Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Второй саммит Россия – Африка состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге, председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Фонд Росконгресс.
"Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации второго саммита Россия – Африка, который состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Председателем оргкомитета назначен помощник президента Российской Федерации Ю. В. Ушаков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что между РФ и странами Африканского континента поддерживается конструктивный и доверительный диалог, продолжают укрепляться дружественные отношения. Последовательно реализуются договоренности, достигнутые на первом саммите Россия-Африка, который прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.
"Развитие всестороннего партнерства со странами Африки является одним из важнейших приоритетов внешней политики страны. Мы намерены и в дальнейшем укреплять доброжелательные отношения между нашими странами. Именно этой цели будет служить второй саммит и экономический форум Россия - Африка", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Второй саммит Россия – Африка призван придать новый импульс торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и еще более расширить диапазон российско-африканского взаимодействия.
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