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Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка - РИА Новости, 13.09.2022
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Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка
Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка - РИА Новости, 13.09.2022
Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка
Второй саммит Россия – Африка состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге, председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Фонд РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:32
2022-09-13T13:44
юрий ушаков
россия
африка
фонд "росконгресс"
санкт-петербург
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Второй саммит Россия – Африка состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге, председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Фонд Росконгресс."Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации второго саммита Россия – Африка, который состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Председателем оргкомитета назначен помощник президента Российской Федерации Ю. В. Ушаков", - говорится в сообщении.Отмечается, что между РФ и странами Африканского континента поддерживается конструктивный и доверительный диалог, продолжают укрепляться дружественные отношения. Последовательно реализуются договоренности, достигнутые на первом саммите Россия-Африка, который прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств."Развитие всестороннего партнерства со странами Африки является одним из важнейших приоритетов внешней политики страны. Мы намерены и в дальнейшем укреплять доброжелательные отношения между нашими странами. Именно этой цели будет служить второй саммит и экономический форум Россия - Африка", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.Второй саммит Россия – Африка призван придать новый импульс торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и еще более расширить диапазон российско-африканского взаимодействия.
https://ria.ru/20220909/vts-1815642221.html
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юрий ушаков, россия, африка, фонд "росконгресс", санкт-петербург, в мире
Юрий Ушаков, Россия, Африка, Фонд "Росконгресс", Санкт-Петербург, В мире
13:32 13.09.2022 (обновлено: 13:44 13.09.2022)
 
Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка

Помощника президента Ушакова назначили председателем оргкомитета саммита Россия — Африка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Второй саммит Россия – Африка состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге, председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Фонд Росконгресс.
"Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации второго саммита Россия – Африка, который состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Председателем оргкомитета назначен помощник президента Российской Федерации Ю. В. Ушаков", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что между РФ и странами Африканского континента поддерживается конструктивный и доверительный диалог, продолжают укрепляться дружественные отношения. Последовательно реализуются договоренности, достигнутые на первом саммите Россия-Африка, который прошел в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств.
"Развитие всестороннего партнерства со странами Африки является одним из важнейших приоритетов внешней политики страны. Мы намерены и в дальнейшем укреплять доброжелательные отношения между нашими странами. Именно этой цели будет служить второй саммит и экономический форум Россия - Африка", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Второй саммит Россия – Африка призван придать новый импульс торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и еще более расширить диапазон российско-африканского взаимодействия.
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Юрий УшаковРоссияАфрикаФонд "Росконгресс"Санкт-ПетербургВ мире
 
 
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