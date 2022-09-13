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Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан начать переговоры - РИА Новости, 13.09.2022
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Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан начать переговоры
Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан начать переговоры - РИА Новости, 13.09.2022
Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан начать переговоры
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана призвал стороны отказаться от силовых средств и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:50
2022-09-13T21:55
в мире
армения
одкб
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
касым-жомарт токаев
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 13 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.По ее данным, Токаев во вторник принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков. Была заслушана информации Пашиняна о событиях на азербайджано-армянской границе."Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями. Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам", - говорится в сообщении.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220913/strelba-1816560328.html
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в мире, армения, одкб, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Армения, ОДКБ, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
21:50 13.09.2022 (обновлено: 21:55 13.09.2022)
 
Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан начать переговоры

Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан приступить к переговорам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 13 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
По ее данным, Токаев во вторник принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков. Была заслушана информации Пашиняна о событиях на азербайджано-армянской границе.
Азербайджанские военнослужащие в районе армяно-азербайджанской границы. Кадр видео Минобороны Армении - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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В Армении заявили о снижении интенсивности стрельбы на границе
"Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями. Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
11:15
Россия призвала Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации ситуации
 
В миреАрменияОДКБАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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