21:50 13.09.2022 (обновлено: 21:55 13.09.2022)
Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан начать переговоры
Токаев на заседании ОДКБ призвал Армению и Азербайджан приступить к переговорам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 13 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
По ее данным, Токаев во вторник принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите также приняли участие президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков. Была заслушана информации Пашиняна о событиях на азербайджано-армянской границе.
"Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями. Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.