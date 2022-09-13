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Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
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Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном
Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022
Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T01:45
2022-09-13T02:38
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского правительства.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В результате есть убитые и раненые. В Баку обвинили Армению в обстреле азербайджанских войск на границе.Отмечается, что собеседники договорились поддерживать оперативную связь.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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азербайджан, армения, в мире
Азербайджан, Армения, В мире
01:45 13.09.2022 (обновлено: 02:38 13.09.2022)
 
Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян провел разговор с Путиным из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / POOL
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В результате есть убитые и раненые. В Баку обвинили Армению в обстреле азербайджанских войск на границе.
"Премьер-министр представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники договорились поддерживать оперативную связь.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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