https://ria.ru/20220913/pashinyan-1816360872.html

Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Пашинян обсудил с Путиным обострение ситуации на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T01:45

2022-09-13T01:45

2022-09-13T02:38

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского правительства.Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В результате есть убитые и раненые. В Баку обвинили Армению в обстреле азербайджанских войск на границе.Отмечается, что собеседники договорились поддерживать оперативную связь.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220913/evakuatsiya-1816358781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

азербайджан, армения, в мире