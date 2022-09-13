23:41 13.09.2022 (обновлено: 23:53 13.09.2022)
ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации
ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком Засем для оценки ситуации
© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению, сообщил секретариат по итогам сессии.
Их задачей станет оценка обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном, подготовка доклада главам государств и выработка предложений по деэскалации напряженности. В составе миссии также будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов организации.
Помимо этого, по итогам сессии совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне своей ответственности.
Онлайн-заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось сегодня по запросу Еревана.
В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.
В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.
Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.
К утру стороны при посредничестве Москвы смогли договориться о прекращении огня. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.