https://ria.ru/20220913/odkb-1816613864.html

ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации

ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации - РИА Новости, 13.09.2022

ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком для оценки ситуации

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению, сообщил секретариат по итогам сессии. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:41

2022-09-13T23:41

2022-09-13T23:53

в мире

станислав зась

анатолий сидоров

никол пашинян

азербайджан

ереван

армения

одкб

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась возглавит миссию организации в Армению, сообщил секретариат по итогам сессии.Их задачей станет оценка обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном, подготовка доклада главам государств и выработка предложений по деэскалации напряженности. В составе миссии также будут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов организации. Помимо этого, по итогам сессии совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне своей ответственности.Онлайн-заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось сегодня по запросу Еревана.В ночь на вторник на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван утром обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.В Армении сообщили, что азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь по территории страны. По информации Еревана, Баку применил беспилотники, а также предпринял на некоторых участках "действия по продвижению позиций". Ударам подверглись районы на границе — Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном), которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху.В Баку в ответ заявили, что Ереван обстрелял позиции азербайджанских войск на границе, из-за чего начались столкновения. Министерство иностранных дел республики обвинило Армению в попытке сорвать мирный процесс. По мнению Баку, Ереван замедлял процесс нормализации отношений и "демонстрировал деструктивную позицию" на международных переговорах.Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, во время обострения погибли 49 человек, добавив, что это не окончательные цифры. Азербайджан также заявлял о потерях среди своих военных, но не назвал их число.К утру стороны при посредничестве Москвы смогли договориться о прекращении огня. В российском МИД подчеркнули, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. На Смоленской площади призвали Армению и Азербайджан решать все спорные вопросы дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220913/tokaev-1816604792.html

https://ria.ru/20220913/belorussiya-1816578378.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816383225.html

азербайджан

ереван

армения

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, станислав зась, анатолий сидоров, никол пашинян, азербайджан, ереван, армения, одкб, совет безопасности оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе