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Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны - РИА Новости, 13.09.2022
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Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны
Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны
Вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории Армении с применением артиллерии и беспилотников, заявило минобороны Армении. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T00:08
2022-09-13T00:40
в мире
армения
азербайджан
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории Армении с применением артиллерии и беспилотников, заявило минобороны Армении.Отмечается, что азербайджанская сторона также применяет беспилотники.Ранее об обстрелах сообщила армянский депутат, глава комиссии парламента по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянских военных в широкомасштабной провокации. В Баку утверждают, что ночью 12 сентября "подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы…"В ходе боестолкновений, по данным азербайджанской стороны, обстрелам подверглись позиции азербайджанских военных. "В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений", добавили в минобороны республики.Также в Баку заявили о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении. По данным министерства, в целом за последний месяц "обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/azerbaydzhan-1812272962.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
00:08 13.09.2022 (обновлено: 00:40 13.09.2022)
 
Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны из артиллерии

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории Армении с применением артиллерии и беспилотников, заявило минобороны Армении.

"Подразделения ВС Азербайджана с 00.05 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения по направлению армянских позиций близ Гориса, Сотка и Джермука", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что азербайджанская сторона также применяет беспилотники.
Ранее об обстрелах сообщила армянский депутат, глава комиссии парламента по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянских военных в широкомасштабной провокации. В Баку утверждают, что ночью 12 сентября "подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы…"
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В ходе боестолкновений, по данным азербайджанской стороны, обстрелам подверглись позиции азербайджанских военных. "В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений", добавили в минобороны республики.

Также в Баку заявили о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении. По данным министерства, в целом за последний месяц "обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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