https://ria.ru/20220913/obstrel-1816356519.html

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны - РИА Новости, 13.09.2022

Минобороны Армении заявило, что Азербайджан обстреливает территорию страны

Вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории Армении с применением артиллерии и беспилотников, заявило минобороны Армении. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T00:08

2022-09-13T00:08

2022-09-13T00:40

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории Армении с применением артиллерии и беспилотников, заявило минобороны Армении.Отмечается, что азербайджанская сторона также применяет беспилотники.Ранее об обстрелах сообщила армянский депутат, глава комиссии парламента по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило армянских военных в широкомасштабной провокации. В Баку утверждают, что ночью 12 сентября "подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы…"В ходе боестолкновений, по данным азербайджанской стороны, обстрелам подверглись позиции азербайджанских военных. "В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений", добавили в минобороны республики.Также в Баку заявили о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении. По данным министерства, в целом за последний месяц "обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/azerbaydzhan-1812272962.html

https://ria.ru/20220910/ssha-1815917319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан