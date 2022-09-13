https://ria.ru/20220913/espch-1816612337.html

Армения обратилась в ЕСПЧ из-за обострения на границе с Азербайджаном

Армения обратилась в ЕСПЧ из-за обострения на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 13.09.2022

Армения обратилась в ЕСПЧ из-за обострения на границе с Азербайджаном

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в аппарате представителя страны по... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:23

2022-09-13T23:23

2022-09-13T23:23

ситуация на армяно-азербайджанской границе

европейский суд

европейский суд по правам человека (еспч)

одкб

азербайджан

ереван

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в аппарате представителя страны по международным правовым вопросам."Тринадцатого сентября Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана. Заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов в Армении, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных", - говорится в сообщении.В соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ, суд может принять решение об обеспечительных судебных мерах, которое обязательно для исполнения для государства-ответчика. Такое решение принимается в исключительных случаях и только когда после исследования всей относящейся к делу информации суд приходит к выводу, что в случае неприменения этой меры заявителю угрожает реальная опасность серьезного необратимого вреда.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816555318.html

https://ria.ru/20220913/tokaev-1816604792.html

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ситуация на армяно-азербайджанской границе, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч), одкб, азербайджан, ереван, армения, в мире