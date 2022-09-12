Рейтинг@Mail.ru
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/ssha-1816331747.html
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая - РИА Новости, 12.09.2022
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая
Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая, но напомнил об обеспокоенности США сотрудничеством двух стран на фоне конфликта... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:49
2022-09-12T19:49
в мире
китай
россия
сша
карин жан-пьер
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая, но напомнил об обеспокоенности США сотрудничеством двух стран на фоне конфликта на Украине."Мы позволим президенту Си и президенту Путину самим высказаться о своей встрече. Мы ранее обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией", - сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил о ведущейся подготовке переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане 15-16 сентября.
https://ria.ru/20220912/uyazvimost-1816326634.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, карин жан-пьер, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, США, Карин Жан-Пьер, Си Цзиньпин, Владимир Путин
19:49 12.09.2022
 
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая

Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу Путина и Си Цзиньпина

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая, но напомнил об обеспокоенности США сотрудничеством двух стран на фоне конфликта на Украине.
"Мы позволим президенту Си и президенту Путину самим высказаться о своей встрече. Мы ранее обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией", - сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил о ведущейся подготовке переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане 15-16 сентября.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
19:19
В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России
 
В миреКитайРоссияСШАКарин Жан-ПьерСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала