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В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая - РИА Новости, 12.09.2022
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая
Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая, но напомнил об обеспокоенности США сотрудничеством двух стран на фоне конфликта... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:49
2022-09-12T19:49
2022-09-12T19:49
в мире
китай
россия
сша
карин жан-пьер
си цзиньпин
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая, но напомнил об обеспокоенности США сотрудничеством двух стран на фоне конфликта на Украине."Мы позволим президенту Си и президенту Путину самим высказаться о своей встрече. Мы ранее обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией", - сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил о ведущейся подготовке переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане 15-16 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, сша, карин жан-пьер, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, США, Карин Жан-Пьер, Си Цзиньпин, Владимир Путин
В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая
Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу Путина и Си Цзиньпина