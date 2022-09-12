https://ria.ru/20220912/ssha-1816331747.html

В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая

В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая - РИА Новости, 12.09.2022

В США отказались комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая

Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая, но напомнил об обеспокоенности США сотрудничеством двух стран на фоне конфликта... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:49

2022-09-12T19:49

2022-09-12T19:49

в мире

китай

россия

сша

карин жан-пьер

си цзиньпин

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Белый дом отказался комментировать готовящуюся встречу лидеров России и Китая, но напомнил об обеспокоенности США сотрудничеством двух стран на фоне конфликта на Украине."Мы позволим президенту Си и президенту Путину самим высказаться о своей встрече. Мы ранее обозначили обеспокоенность глубиной взаимодействия Китая и его связей с Россией", - сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил о ведущейся подготовке переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане 15-16 сентября.

https://ria.ru/20220912/uyazvimost-1816326634.html

китай

россия

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, россия, сша, карин жан-пьер, си цзиньпин, владимир путин