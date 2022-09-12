https://ria.ru/20220912/evraev-1815110352.html

Биография Михаила Евраева

Биография Михаила Евраева - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Михаила Евраева

Михаил Яковлевич Евраев родился 21 апреля 1971 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:49

2022-09-12T03:49

2022-09-12T03:49

справки

россия

политика

завод имени м. и. калинина

санкт-петербургский государственный экономический университет

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ленинград

санкт-петербург

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Михаил Яковлевич Евраев родился 21 апреля 1971 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). До поступления в институт работал токарем на заводе имени М.И. Калинина (ныне АО "Завод имени М.И. Калинина") в Ленинграде. В 1993 году окончил Ленинградский Финансово-Экономический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "экономика и социология труда", в 1999 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". В студенческие годы трудился в стройотряде на Южно-Сибирском участке Байкало-Амурской магистрали. Затем работал во вневедомственной охране Василеостровского района Санкт-Петербурга.В 1993-2000 годах – эксперт, руководитель финансово-юридического управления, директор по экономике и финансам в коммерческих организациях Санкт-Петербурга.С 2000 года по 2004 год руководил направлением по разработке социально-экономических программ института "ЭПИЦентр". Разрабатывал и внедрял на практике антикризисные экономические программы в городах Артем (Приморский край), Томск, Балтийск (Калининградская область).С апреля 2004 года – начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ.С января 2007 года по октябрь 2012 года – начальник управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа.С октября 2012 года – заместитель министра регионального развития Российской Федерации.В 2013 году занял должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ. Курировал развитие почтовой связи и деятельность "Почты России", создание "Почта Банка", а также занимался разработкой ГИС ЖКХ, ГИС "Независимый регистратор", реестра отечественного программного обеспечения, оптимизацией закупочной деятельности подведомственных предприятий и участвовал в разработке законодательства о переводе мобильных номеров от одного оператора к другому (MNP).В ноябре 2018 года был назначен заместителем руководителя ФАС. Курировал вопросы контроля госзакупок.В феврале 2021 года освобожден от должности заместителя руководителя ФАС по собственной просьбе. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путина назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области9 июня 2022 года Евраев подал документы в избирательную комиссию региона для участия в выборах главы Ярославской области как самовыдвиженец в сентябре 2022 года.В 1999 году вступил в партию "Яблоко". До 2012 года состоял в федеральном бюро партии, в настоящее время беспартийный. https://www.kommersant.ru/doc/5492180Член Государственного совета РФ.Евраев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), имеет благодарность Правительства РФ (2011).Сумма задекларированного дохода за 2021 год – 52 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, политика, завод имени м. и. калинина, санкт-петербургский государственный экономический университет, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ленинград, санкт-петербург, михаил евраев, единый день голосования — 2022, ярославская область