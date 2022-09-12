https://ria.ru/20220912/evraev-1816078265.html
Евраев победил на выборах главы Ярославской области
Евраев победил на выборах главы Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022
Евраев победил на выборах главы Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:54
2022-09-12T02:54
2022-09-12T02:54
политика
михаил евраев
ярославская область
единый день голосования в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.Евраев участвовал в выборах в статусе самовыдвиженца. Согласно данным табло, Евраев набрал 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов.Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,09%.
https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html
ярославская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил евраев, ярославская область, единый день голосования в россии
Политика, Михаил Евраев, Ярославская область, Единый день голосования в России
Евраев победил на выборах главы Ярославской области
Михаил Евраев победил на выборах главы Ярославской области с 82,31 процента голосов