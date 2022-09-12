https://ria.ru/20220912/evraev-1816078265.html

Евраев победил на выборах главы Ярославской области

Евраев победил на выборах главы Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022

Евраев победил на выборах главы Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:54

2022-09-12T02:54

2022-09-12T02:54

политика

михаил евраев

ярославская область

единый день голосования в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.Евраев участвовал в выборах в статусе самовыдвиженца. Согласно данным табло, Евраев набрал 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов.Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,09%.

https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

ярославская область

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Максим Горбачев

политика, михаил евраев, ярославская область, единый день голосования в россии