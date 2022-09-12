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Евраев победил на выборах главы Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Евраев победил на выборах главы Ярославской области
Евраев победил на выборах главы Ярославской области - РИА Новости, 12.09.2022
Евраев победил на выборах главы Ярославской области
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:54
2022-09-12T02:54
политика
михаил евраев
ярославская область
единый день голосования в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.Евраев участвовал в выборах в статусе самовыдвиженца. Согласно данным табло, Евраев набрал 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов.Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,09%.
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политика, михаил евраев, ярославская область, единый день голосования в россии
Политика, Михаил Евраев, Ярославская область, Единый день голосования в России
02:54 12.09.2022
 
Евраев победил на выборах главы Ярославской области

Михаил Евраев победил на выборах главы Ярославской области с 82,31 процента голосов

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме.
Вечером в воскресенье завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора Ярославской области. Также в регионе прошли выборы депутатов гордумы Ярославля и ряд других кампаний.
Евраев участвовал в выборах в статусе самовыдвиженца. Согласно данным табло, Евраев набрал 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов – 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов - 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев – 2,09%.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ПолитикаМихаил ЕвраевЯрославская областьЕдиный день голосования в России
 
 
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