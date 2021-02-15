https://ria.ru/20210215/evraev-1597496349.html
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:18
2021-02-15T11:18
2021-02-15T11:27
михаил евраев
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации."Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.
https://ria.ru/20210205/kartel-1596245855.html
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михаил евраев, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)