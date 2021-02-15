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Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T11:18
2021-02-15T11:27
михаил евраев
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации."Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.
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михаил евраев, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии)

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Михаила Евраева

11:18 15.02.2021 (обновлено: 11:27 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев освобожден от должности по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Освободить Евраева Михаила Яковлевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.
Ранее в феврале количество заместителей ФАС было сокращено с 11 до 10 человек.
Евраев курировал в ФАС тему контроля госзакупок.
Здание ФАС России. Архив - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 20:02
ФАС раскрыла картель по поддержанию цен на госзакупках горючего
 
Михаил ЕвраевМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
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