https://ria.ru/20220911/pamyatnik-1815966345.html
В Ивангороде открыли памятник Т-34
В Ивангороде открыли памятник Т-34 - РИА Новости, 11.09.2022
В Ивангороде открыли памятник Т-34
В День танкиста в Ивангороде открыт памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:35
2022-09-11T11:35
2022-09-11T13:59
сергей шойгу
дмитрий булгаков
александр дрозденко
эстония
ивангород
нарва
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
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ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 11 сен — РИА Новости. В День танкиста в Ивангороде открыт памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии, сообщили журналистам в Минобороны.Восстановленный памятник открыл замминистра обороны Дмитрий Булгаков. В церемонии также участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители общественных организаций эстонского города Нарвы, ветераны, юнармейцы."Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии. "Нарвский танк", поставленный в память о форсировании 25-26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарвы, — это был единственный подобный памятник времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии", — заявил замминистра.По его словам, эстонские власти демонтировали комплекс вопреки воле граждан. Булгаков также отметил, что инициатива в восстановлении мемориального танка исходила от главы ведомства Сергея Шойгу.Как пояснили в Минобороны, памятник установлен с пометкой "временно", так как руководство военного ведомства рассчитывает, что в будущем мемориал вернется на свое место в Нарве.Танк поставили в Ивангороде рядом с границей с Эстонией — буквально в сотне метров, через реку Нарву, расположен город Нарва, где ранее был такой же памятник. Дуло на мемориале смотрит в сторону Нарвы.Установленный на мемориал в Ивангороде Ленинградской области танк Т-34 неоднократно возглавлял парады Победы, отметили в Минобороны."Установленный танк Т-34-85 является боевой машиной, принимавшей участие в качестве головного танка на многих парадах Победы. Последний раз этот танк со знаменем Победы прошел по Красной площади в 1985 году. Впоследствии он подвергся капитальному ремонту и находился на базе хранения Минобороны", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что машина добралась до места "своим ходом".Монумент "Танк Т-34" был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарвы 25-26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта.
https://ria.ru/20220818/tank-1810443665.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/tank-1810252707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, дмитрий булгаков, александр дрозденко, эстония, ивангород, нарва, т-34, великая отечественная война (1941-1945), общество
Сергей Шойгу, Дмитрий Булгаков, Александр Дрозденко, Эстония, Ивангород, Нарва, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
11:35 11.09.2022 (обновлено: 13:59 11.09.2022)
В Ивангороде открыли памятник Т-34
В Ивангороде открыли памятник Т-34 в ответ на демонтаж такого монумента в Эстонии
ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 11 сен — РИА Новости. В День танкиста в Ивангороде открыт памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии, сообщили журналистам в Минобороны.
Восстановленный памятник открыл замминистра обороны Дмитрий Булгаков
. В церемонии также участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
, представители общественных организаций эстонского города Нарвы
, ветераны, юнармейцы.
"Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии. "Нарвский танк", поставленный в память о форсировании 25-26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарвы, — это был единственный подобный памятник времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии", — заявил замминистра.
По его словам, эстонские власти демонтировали комплекс вопреки воле граждан. Булгаков также отметил, что инициатива в восстановлении мемориального танка исходила от главы ведомства Сергея Шойгу.
Как пояснили в Минобороны, памятник установлен с пометкой "временно", так как руководство военного ведомства рассчитывает, что в будущем мемориал вернется на свое место в Нарве.
Танк поставили в Ивангороде рядом с границей с Эстонией — буквально в сотне метров, через реку Нарву, расположен город Нарва, где ранее был такой же памятник. Дуло на мемориале смотрит в сторону Нарвы.
Установленный на мемориал в Ивангороде Ленинградской области танк Т-34 неоднократно возглавлял парады Победы, отметили в Минобороны.
"Установленный танк Т-34-85 является боевой машиной, принимавшей участие в качестве головного танка на многих парадах Победы. Последний раз этот танк со знаменем Победы прошел по Красной площади в 1985 году. Впоследствии он подвергся капитальному ремонту и находился на базе хранения Минобороны", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что машина добралась до места "своим ходом".
Монумент "Танк Т-34" был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарвы 25-26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта.