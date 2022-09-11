https://ria.ru/20220911/pamyatnik-1815966345.html

В Ивангороде открыли памятник Т-34

В Ивангороде открыли памятник Т-34 - РИА Новости, 11.09.2022

В Ивангороде открыли памятник Т-34

В День танкиста в Ивангороде открыт памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:35

2022-09-11T11:35

2022-09-11T13:59

сергей шойгу

дмитрий булгаков

александр дрозденко

эстония

ивангород

нарва

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

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ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 11 сен — РИА Новости. В День танкиста в Ивангороде открыт памятник Т-34, мемориал создан в ответ на демонтаж аналогичного памятника властями Эстонии, сообщили журналистам в Минобороны.Восстановленный памятник открыл замминистра обороны Дмитрий Булгаков. В церемонии также участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители общественных организаций эстонского города Нарвы, ветераны, юнармейцы."Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии. "Нарвский танк", поставленный в память о форсировании 25-26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарвы, — это был единственный подобный памятник времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии", — заявил замминистра.По его словам, эстонские власти демонтировали комплекс вопреки воле граждан. Булгаков также отметил, что инициатива в восстановлении мемориального танка исходила от главы ведомства Сергея Шойгу.Как пояснили в Минобороны, памятник установлен с пометкой "временно", так как руководство военного ведомства рассчитывает, что в будущем мемориал вернется на свое место в Нарве.Танк поставили в Ивангороде рядом с границей с Эстонией — буквально в сотне метров, через реку Нарву, расположен город Нарва, где ранее был такой же памятник. Дуло на мемориале смотрит в сторону Нарвы.Установленный на мемориал в Ивангороде Ленинградской области танк Т-34 неоднократно возглавлял парады Победы, отметили в Минобороны."Установленный танк Т-34-85 является боевой машиной, принимавшей участие в качестве головного танка на многих парадах Победы. Последний раз этот танк со знаменем Победы прошел по Красной площади в 1985 году. Впоследствии он подвергся капитальному ремонту и находился на базе хранения Минобороны", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что машина добралась до места "своим ходом".Монумент "Танк Т-34" был установлен в Нарве в память о форсировании советскими войсками реки Нарвы 25-26 июля 1944 года в ходе Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта.

https://ria.ru/20220818/tank-1810443665.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/tank-1810252707.html

эстония

ивангород

нарва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шойгу, дмитрий булгаков, александр дрозденко, эстония, ивангород, нарва, т-34, великая отечественная война (1941-1945), общество