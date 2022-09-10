https://ria.ru/20220910/vybory-1815882984.html

В Томской области явка на выборах составила 13,25 процента

В Томской области явка на выборах составила 13,25 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Томской области явка на выборах составила 13,25 процента

Явка избирателей на выборы губернатора Томской области по итогам первого из двух дней голосования составила 13,25%, сообщает в субботу облизбирком в своем... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:15

2022-09-10T17:15

2022-09-10T17:18

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы губернатора Томской области по итогам первого из двух дней голосования составила 13,25%, сообщает в субботу облизбирком в своем Telegram-канале.Из опубликованной таблицы сведений об участии избирателей в выборах следует, что, по данным на 20.00 (16.00 мск) в первый день голосования – субботу, 10 сентября, свой выбор сделали уже 96 675 избирателей, что составляет 13,25%."Завершился первый день голосования на выборах в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Участковые избирательные комиссии переместят бюллетени в сейф-пакеты, которые будут храниться под наблюдением в сейфах. Голосование возобновится 11 сентября в 08.00", - информирует облизбирком.На прошлых губернаторских выборах в сентябре 2017 года, которые проходили не в два, а в один день, итоговая явка избирателей составила 25,78% голосов. Эксперты и члены политических партий тогда связали низкую явку с холодной погодой, "плохой" выборной датой и отсутствием интереса к кандидатам.Как сообщалось, в Томской области утром в субботу началось двухдневное голосование на выборах губернатора региона. Выборы проходят 10 и 11 сентября. Для избирателей открылись 765 участков для голосования.На пост губернатора Томской области претендуют юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), врио главы Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия"), депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") и депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ).В Томской области, как и еще в шести регионах России, жители впервые смогут проголосовать с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На участие в таком онлайн-голосовании в регионе от граждан было подано почти 26 тысяч заявлений.Всего, по уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 729,5 тысячи избирателей. Выборы обеспечивают 6,5 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня.

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политика, виктор гринь, владимир мазур, андрей петров (блогер), томская область, томск, россия, единая россия, справедливая россия, единый день голосования — 2022, кпрф